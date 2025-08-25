Sultangazi'de cani evlat, tartıştığı annesini katletti

Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi 1385 Sokak üzerinde 5 katlı binanın en üst katında oturan Azad Kınay (20) ile annesi Çiğdem Kınay (45) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Azad Kınay, annesini tabanca ile vurduktan sonra kaçtı. İhbar edilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

ANNE ÖLDÜ, ŞÜPHELİ OĞUL KAÇTI

AA'nın haberine göre; polis, sokak ve bina çevresinde önlem alırken, eve giren sağlık çalışanları anne Çiğdem Kınay'ın öldüğünü belirledi.

Ekiplerin, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Çiğdem Kınay'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.