        Haberler Gündem 3. Sayfa Sultangazi'de cani evlat, tartıştığı annesini katletti | Son dakika haberleri

        Sultangazi'de cani evlat, tartıştığı annesini katletti

        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde tartıştığı annesini silahla vurarak öldüren şüpheli oğul kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 06:57 Güncelleme: 25.08.2025 - 07:02
        Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi 1385 Sokak üzerinde 5 katlı binanın en üst katında oturan Azad Kınay (20) ile annesi Çiğdem Kınay (45) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesiyle Azad Kınay, annesini tabanca ile vurduktan sonra kaçtı. İhbar edilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

        ANNE ÖLDÜ, ŞÜPHELİ OĞUL KAÇTI

        AA'nın haberine göre; polis, sokak ve bina çevresinde önlem alırken, eve giren sağlık çalışanları anne Çiğdem Kınay'ın öldüğünü belirledi.

        Ekiplerin, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Çiğdem Kınay'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        #istanbul
        #haberler
        #sultangazi
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
