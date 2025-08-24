AFAD tarafından yapılan açıklamada "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 21.58’de 4.8 büyüklüğünde, saat 22.00'da 4.2 büyüklüğünde; 22.14'te 4,3 büyüklüğünde depremler meydana geldi." denildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Balıkesir'in yanı sıra Bursa ve İzmir'den de hissedildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya ise "Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

ÜŞÜMEZSOY, SİMAV'A DİKKATLERİ ÇEKTİ

Deprem bilimci Prof. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'de meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy "Sındırgı’daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem anlamına gelmez. Ancak Simav fay zonu, jeolojik yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Üşümezsoy, küçük depremlerin birkaç kilometrelik kırılmalara yol açarken, büyük depremlerin onlarca kilometrelik fay parçalarını harekete geçirdiğini, Sındırgı depreminde yaklaşık 20 km'lik bir fayın kırıldığını bunun da artçıların devam etmesine neden olduğunu bildirdi. AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde peşpeşe meydana gelen depremlerin ardından AFAD tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00'de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi. BAKAN GÖKTAŞ: PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Göktaş, "Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.