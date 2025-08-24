Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

Trabzonspor, Süper Lig'de yoluna doludizgin devam ediyor... Bordo-mavililer, 3. haftada konuk ettiği Antalyaspor'u tek golle geçti, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Akdeniz ekibini Stefan Savic'in 39. dakikada attığı golle 1-0 deviren Karadeniz Fırtınası, ligde 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı.

İlk yenilgisini alan Antalyaspor ise 6 puanda kaldı.

36. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, yakın mesafede Savic'in kafa ile dokunduğu topu kaleci Abdullah Yiğiter önledi.

19. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, Mustafa Eskihellaç'ın vurumadığı top ceza yayı üzerindeki Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

40. dakikada Folcarelli'nin ceza alanı dışından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'den döndü. Bu kez Augusto'nun kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Onuachu çizgi önünden filelere yolladı. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla Onuachu'nun ofsaytte bulunduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

45+2. dakikada Zubkov'un şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu üsten kornere çeldi.

Bordo-mavililerin 40. dakikada Felipe Augusto ile bulduğu ikinci gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

49. dakikada Kaluzinski'nin soldan ortasında direk yakınından Güray Vural'ın dokunduğu top üsten auta gitti.