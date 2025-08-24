Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Kilis'te Ketenciler Mahallesi Çırazoğlu Sokak'ta dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki Suriye uyruklu Arıc Aljaroukh kayboldu.

REKLAM advertisement1

Kızlarını arama çalışmasından sonuç alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla Arıc Aljaroukh'ın cesedi su kuyusunda bulundu.

Kilis Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda,Arıc Aljaroukh'nın cesedinin ailesinin evlerine yakın bir su kuyusunda bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan bu acı hadise, tüm ilimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden evladımıza yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Minik yavrumuzun kaybolduğu andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere yardımcı olan duyarlı Kilisli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

*Haberin görselleri AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.