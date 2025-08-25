Habertürk
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltında

        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!

        İstanbul Fatih'te, otelde kalan Hollandalı Rashid Mohammed Ajoeb ile oğulları Muhammet Jamil Yusuf ve Muhabbet Yazdani, Taksim'de yemek yedikten sonra otellerine gidip uyudu. Sabah iki çocuk hayatını kaybederken, baba hastaneye kaldırıldı. Hollanda pasaportuna kayıtlı aileden 2 çocuğun Fatih'teki bir otelde ölü bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 12:52 Güncelleme: 25.08.2025 - 14:01
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22 Ağustos'ta Fatih'teki, Saraç İshak Mahallesi'ndeki bir otelde, 15 yaşındaki Muhabbet Yazdani ve 17 yaşındaki Muhammet Jamil Yusuf'un hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan çalışmalar sürüyor.

        BEYOĞLU'NDA 2 YERDE YEMEK YEMİŞLER

        Baba Rashid Mohammed Ajoeb, tedavi altında.
        Baba Rashid Mohammed Ajoeb, tedavi altında.

        AA'da yer alan habere göre polisin yaptığı araştırmada, çocukların 20 Ağustos'ta babalarıyla birlikte Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde iki ayrı iş yerinde yemek yedikten sonra rahatsızlandıkları belirlendi.

        İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        17 yaşındaki Muhammet Jamil Yusuf.
        17 yaşındaki Muhammet Jamil Yusuf.

        Çocukların rahatsızlıklarından dolayı 21 Ağustos'ta otelden dışarı çıkmadıkları ve ölü bulundukları, baba Rashid Mohammed Ajoeb'un gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanede tedavi altına alındığı anlaşıldı.

        4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        15 yaşındaki Muhabbet Yazdani.
        15 yaşındaki Muhabbet Yazdani.

        Polis ekipleri, ölen çocukların yiyecek ve içecek için gittikleri işletmelerin sahipleri E.K, B.K, A.K. ve T.M.Ç'yi gözaltına aldı.

        İŞLETMELERDEN NUMUNE ALINDI

        Ekipler, iki iş yerinden aldıkları numuneleri de Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Şüphelilerden E.K. hakkında "ev hapsi" kararı verilirken, diğer zanlıların da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
