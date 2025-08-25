İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22 Ağustos'ta Fatih'teki, Saraç İshak Mahallesi'ndeki bir otelde, 15 yaşındaki Muhabbet Yazdani ve 17 yaşındaki Muhammet Jamil Yusuf'un hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan çalışmalar sürüyor.

REKLAM advertisement1 BEYOĞLU'NDA 2 YERDE YEMEK YEMİŞLER Baba Rashid Mohammed Ajoeb, tedavi altında. AA'da yer alan habere göre polisin yaptığı araştırmada, çocukların 20 Ağustos'ta babalarıyla birlikte Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde iki ayrı iş yerinde yemek yedikten sonra rahatsızlandıkları belirlendi.

İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ 17 yaşındaki Muhammet Jamil Yusuf. Çocukların rahatsızlıklarından dolayı 21 Ağustos'ta otelden dışarı çıkmadıkları ve ölü bulundukları, baba Rashid Mohammed Ajoeb'un gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanede tedavi altına alındığı anlaşıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 15 yaşındaki Muhabbet Yazdani. Polis ekipleri, ölen çocukların yiyecek ve içecek için gittikleri işletmelerin sahipleri E.K, B.K, A.K. ve T.M.Ç'yi gözaltına aldı.

İŞLETMELERDEN NUMUNE ALINDI Ekipler, iki iş yerinden aldıkları numuneleri de Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Şüphelilerden E.K. hakkında "ev hapsi" kararı verilirken, diğer zanlıların da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.