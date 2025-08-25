Habertürk
        Galatasaray, Wilfried Singo için Monaco ile anlaştı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Wilfried Singo için Monaco ile anlaştı!

        Yaz transfer döneminde birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, stoper bölgesini güçlendirmek istiyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Monaco forması giyen Wilfried Singo için prensipte anlaşmaya varıldığını iddia etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 19:16 Güncelleme: 25.08.2025 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yaz transfer döneminde çalışmalarına hız veren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor.

        • 2

          Nelsson'la yollarını ayıran ve Cuesta'yı da gelecek planlarında barındırmayan sarı-kırmızılılar için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

        • 3

          MONACO'YLA ANLAŞMA TAMAM!

          Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Wilfried Singo için kulübü Monaco ile anlaşmaya vardı.

        • 4

          30+5 MİLYON EURO BONSERVİS!

          Sarı-kırmızılıların bu transfer için 30 milyon Euro bonservis, 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %10 pay vereceği iddia edildi.

        • 5

          Kulüplerin anlaşma sağladığı ve 24 yaşındaki stoperle görüşmelerin sürdüğü haberin detaylarında yer aldı.

        • 6

          Geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan Singo, 3 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 699 dakika sahada kaldı.

        • 7

          Fransız ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç stoperin güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...

        Yazı Boyutu
