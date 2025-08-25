Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Voleybol Bulgaristan - Türkiye: 0-3 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda son 16 turunda - Voleybol Haberleri

        Bulgaristan - Türkiye: 0-3 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda son 16 turunda

        Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası'nda adını son 16 turuna yazdırdı! E Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı voleybolcular, 2'de 2 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 16:46 Güncelleme: 25.08.2025 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filenin Sultanları son 16 turunda!
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

        Filenin Sultanları rakibini 25-23, 25-19 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yenerek E Grubu'nda ikide iki yaptı.

        Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü ve son maçında 27 Ağustos Çarşamba günü TSİ 12.00'de Kanada ile karşılaşacak.

        SON 16 TURUNDAYIZ!

        Milliler bu sonuçla Kanada ile birlikte gruptan çıkmayı garantiledi ve adını son 16 turuna yazdırdı. Sultanlar, son 16 turunda D Grubu'nun ikincisiyle kozlarını paylaşacak.

        REKLAM

        MİLLİ TAKIM, DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA İLK DEFA 2'DE 2'YLE BAŞLADI

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı ilk iki karşılaşma olan İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanmayı başardı.

        Dünya şampiyonasına katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda iki de iki yapmayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şansızlığı kırdı.

        Milli takım, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'de 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etmişti.

        SALON: Nakhon Ratchasima

        HAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Yuliya Akulova (Kazakistan)

        TÜRKİYE: Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Cansu, Ebrar, Gizem (L) (İlkin, Hande, Elif)

        BULGARİSTAN: Paskova, Vuchkova, Stoyanova, Milanova, Dimitrova, Kitipova, Pashkuleva (L) (Veneva, Krivoshiyska)

        SETLER: 25-23, 25-19, 25-13

        SÜRE: 76 dakika

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı! Kahreden manevra!
        2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı! Kahreden manevra!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Bu yaz neler yedim
        Bu yaz neler yedim
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Habertürk Anasayfa