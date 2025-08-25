Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem, dünyaevine girdi

Habertürk'ten Erdal Öztürk’ün haberine göre; ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem ile bugün hayatını birleştirdi.

REKLAM advertisement1

Bestemsu Özdemir ile Ersin Görkem, Fethiye'deki Küçük Boncuklu Koyu’nda, yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir törenle nikâh masasına oturdu.

Nikahın şahitliğini Asuman Dabak, Ali Demir ve Önder Külçebaş üstlendi.

REKLAM

Törenin ardından teknede keyifli bir kutlama gerçekleştirerek çiçeği burnunda çiftin mutlulukları paylaşıldı.

Bestemsu Özdemir ile basketbol kariyerini sonlandırdıktan sonra spor yorumculuğu ile ekranlarda boy gösteren Ersin Görkem, bu özel günle hayatlarına yeni bir sayfa eklemiş oldu.