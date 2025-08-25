Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı pusu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı pusu!

        Konya'da, evden çıkıp otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki Mehmet Koçyiğit ile oğlu 11 yaşındaki Servet Koçyiğit yaşamını yitirdi. Polis, saldırıyla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 11:53 Güncelleme: 25.08.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı pusu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'da olay, saat 08.30 sıralarında Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi.

        Hayatını kaybeden Mehmet Koçyiğit.
        Hayatını kaybeden Mehmet Koçyiğit.

        Hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koçyiğit (33) ile yanındaki oğlu Servet Koçyiğit (11), apartmanın bahçesindeki otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğradı.

        İKİSİ DE KANLAR İÇİNDE KALDI

        DHA'daki habere göre tabancayla açılan ateşte Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli yerlerinden, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından yaralandı.

        BABA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Koçyiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        OĞLU HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Burada tedaviye alınan Servet Koçyiğit de doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

        ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Avrupa'da türk haftası!
        Avrupa'da türk haftası!
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        Lavrov'dan Putin-Zelenskiy zirvesi mesajı
        Lavrov'dan Putin-Zelenskiy zirvesi mesajı
        Habertürk Anasayfa