Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.487,80 %1,02
        DOLAR 40,9988 %0,08
        EURO 48,0053 %-0,07
        GRAM ALTIN 4.438,27 %-0,13
        FAİZ 39,77 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 51,31 %0,02
        BITCOIN 111.414,00 %-1,21
        GBP/TRY 55,3910 %-0,09
        EUR/USD 1,1699 %-0,16
        BRENT 67,84 %0,12
        ÇEYREK ALTIN 7.256,50 %-0,13
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Kripto para sevgisi tam gaz sürüyor - Türkiye kriptoda birinciliği kimseye kaptırmıyor - Teknoloji Haberleri

        Türkiye kriptoda birinciliği kimseye kaptırmıyor

        Türkiye'de kripto para aşkı bir türlü dinmiyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türk vatandaşları kripto para sahipliğinde birinciliği kimseye kaptırmadı.

        Giriş: 25.08.2025 - 11:05 Güncelleme: 25.08.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kripto para sevgisi tam gaz sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Temmuz 2025 Dijital Global İstatistik Raporu’nun verilerine göre; dünya genelinde geçen yılın son çeyreğinde yüzde 10 olan 16 yaş üstü internet kullanıcılarının kripto para sahipliği yüzdesi bu yıl da aynı oranı korudu. İlk çeyrekte yüzde 9.9 oldu.

        Türkiye ise yüzde 25.6 sahiplik oranı ile dünya birincisi oldu. Türkiye’yi yüzde 20.6 ile Brezilya, yüzde 19.6 ile Güney Afrika, yüzde 19.1 ile Nijerya izledi. Türkiye en yakın rakibi Brezilya’ya beş puanlık fark attı. Kripto para sahipliğinde son üçte ise Rusya, Çin ve Fas yer aldı.

        ERKEKLER DAHA ÇOK İLGİLİ

        Kripto para sahipliğinde bütün yaş gruplarında erkekler kadınların açık ara önünde. 25-34 yaş grubundaki erkeklerin yüzde 16.2’si, aynı yaş grubundaki kadınların ise yüzde yüzde 8.7’si kripto para sahibi. 35-44 yaş grubundaki erkelerin yüzde 14.1’i, aynı yaş grubundaki kadınların ise yüzde 7.8’i kripto para sahibi.

        65 yaş üstü erkeklerin yüzde 3.2’si, kadınların yüzde 1.8’i kripto para sahibi iken; 16-24 yaş grubundakilere bakıldığında erkekler yüzde 13.5, kadınlar ise yüzde 6 oranında sahip.

        GÜVENLİK ENDİŞESİ

        Şirketlerin kişisel verileri çevrimiçi ortamda nasıl kullandığı konusunda endişeli olan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcıları açısından bakıldığında; geçen yılın dördüncü çeyreğinde oran yüzde 29.7 idi. Bu yıl bu oran yüzde 30’a çıktı. Türkiye yüzde 29.9 ile ortalamayı yakalamış durumda. Bu konuda en çok kaygı duyulan ülke yüzde 52.2 ile İspanya.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Türkiye'den AB menşeli ürünlere damping kararı
        Türkiye'den AB menşeli ürünlere damping kararı
        MAGA'nın zaman makinesi
        MAGA'nın zaman makinesi
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Ulusal Muhafızlar başka eyaletlere de konuşlanacak mı?
        Ulusal Muhafızlar başka eyaletlere de konuşlanacak mı?
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        "4 saat şiddet uyguladı"
        "4 saat şiddet uyguladı"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Habertürk Anasayfa