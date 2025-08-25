Kripto para sevgisi tam gaz sürüyor

We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Temmuz 2025 Dijital Global İstatistik Raporu’nun verilerine göre; dünya genelinde geçen yılın son çeyreğinde yüzde 10 olan 16 yaş üstü internet kullanıcılarının kripto para sahipliği yüzdesi bu yıl da aynı oranı korudu. İlk çeyrekte yüzde 9.9 oldu.

Türkiye ise yüzde 25.6 sahiplik oranı ile dünya birincisi oldu. Türkiye’yi yüzde 20.6 ile Brezilya, yüzde 19.6 ile Güney Afrika, yüzde 19.1 ile Nijerya izledi. Türkiye en yakın rakibi Brezilya’ya beş puanlık fark attı. Kripto para sahipliğinde son üçte ise Rusya, Çin ve Fas yer aldı.

ERKEKLER DAHA ÇOK İLGİLİ

Kripto para sahipliğinde bütün yaş gruplarında erkekler kadınların açık ara önünde. 25-34 yaş grubundaki erkeklerin yüzde 16.2’si, aynı yaş grubundaki kadınların ise yüzde yüzde 8.7’si kripto para sahibi. 35-44 yaş grubundaki erkelerin yüzde 14.1’i, aynı yaş grubundaki kadınların ise yüzde 7.8’i kripto para sahibi.

65 yaş üstü erkeklerin yüzde 3.2’si, kadınların yüzde 1.8’i kripto para sahibi iken; 16-24 yaş grubundakilere bakıldığında erkekler yüzde 13.5, kadınlar ise yüzde 6 oranında sahip.

GÜVENLİK ENDİŞESİ Şirketlerin kişisel verileri çevrimiçi ortamda nasıl kullandığı konusunda endişeli olan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcıları açısından bakıldığında; geçen yılın dördüncü çeyreğinde oran yüzde 29.7 idi. Bu yıl bu oran yüzde 30’a çıktı. Türkiye yüzde 29.9 ile ortalamayı yakalamış durumda. Bu konuda en çok kaygı duyulan ülke yüzde 52.2 ile İspanya.