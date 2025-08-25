Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular | Son dakika haberleri

        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta yapılacak. Toplantıda Kabine'nin gündeminde; terörsüz Türkiye süreci, Gazze'de yaşanan insani kriz ve memur maaş zammı ele alınacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 07:49 Güncelleme: 25.08.2025 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün Ahlat'ta yapılacak.

        Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

        Toplantıda Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak, gelinen aşama, komisyon çalışmaları görüşülecek. Bakanların toplantıda sunum yaparak, gelinen aşamayı aktarması bekleniyor.

        Diğer yandan Birleşmiş Milletler'in "kıtlık" ilan ettiği Gazze'de yaşanan insani dram da görüşülecek başlıklar arasında. Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 289'a ulaşmıştı. Ukrayna Rusya savaşında gelinen durum da ele alınacak konular arasında yer alıyor.

        REKLAM

        Memur zammında takvim işliyor. Kamu Hakem Kurulu'nun memur zammını görüşmek üzere yaptığı ikinci toplantıdan da sonuç çıkmadı. Gözler bugün gerçekleşecek olan üçüncü toplantıya çevrildi. Zam görüşmelerinin Kabine Toplantısı'nda da değerlendirilmesi bekleniyor.

        GEÇEN YIL DA AHLAT'TA TOPLANMIŞTI

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yıl da aynı dönemde Ahlat'ta toplanmıştı. Bu toplantı, kabinenin 21 yıl sonra Ankara dışındaki ilk toplantısı olmuştu.

        AK Parti hükümetleri döneminde bakanlar kurulu, Sivas Kongresi'nin 84'üncü yıldönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas'ta toplanmış ve özel gündem olarak da Sivas'ın sorunları ve ihtiyaçları ele alınmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        Sonbaharda kapınızı çalabilecek hastalıklar!
        Sonbaharda kapınızı çalabilecek hastalıklar!
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        Habertürk Anasayfa