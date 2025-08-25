MİT Başkanı Kalın Hafter ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Bingazi'de görüştü.

Görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ve ilişkilerin son dönemde ciddi şekilde gelişmesi ele alındı. Görüşmeye Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu yetkilileri de katıldı.

TÜRKİYE LİBYA ASKERİ HEYETLERİ TOPLANTI YAPTI

Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Kınalıada'nın Bingazi Limanı'nı ziyaret kapsamında, Türkiye ve Libya askeri heyetlerinin toplantı yaptığını bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, toplantıya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları sonrasında Korgeneralliğe terfi eden Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki MSB heyeti, Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Saddam Hafter'i ziyaret etti.

Ziyarette, "Tek Libya Tek Ordu" hedefiyle müşterek gerçekleştirilebilecek çalışmalar kapsamında toplantılar yapıldı.

Toplantılara, Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Güven Begeç ve Bingazi Başkonsolosu Serkan Kıramanlıoğlu da katıldı.

Ayrıca Orgeneral Saddam Hafter, Bingazi'de bulunan TCG Kınalıada'ya ziyarette bulundu.