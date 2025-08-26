Habertürk
        Memura yeni zam teklifi geldi, Hakem Kurulu onayladı - İş-Yaşam Haberleri

        Memura yeni zam teklifi geldi, Hakem Kurulu onayladı

        Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi kapsamında 2026 için yüzde 11+7 olan teklif değişmedi, 2027 için ise 1 puan artırıldı. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın "Bazı olumlar atıldı ancak bunlar sorunu çözmez, Hakem Kurulu'ndan çekildik" dedi. Kamu-Sen ve Memur-Sen Hakem Kurulu'ndan çekildi. Hakem Kurulu son teklifi onayladı ve milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam oranı netleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 15:37 Güncelleme: 26.08.2025 - 16:46
        Memura yeni zam teklifi geldi, Hakem Kurulu onayladı
        Hakem Kurulu'nun memur zamları ile ilgili 4. toplantısı bugün başladı.

        Kamu işveren heyeti, toplantıda 2026 yılı için önceki teklifini değiştirmeyerek yüzde 11+7'de bıraktı. 2027 için ise bir puan artırıldı ve yüzde 5+4 zam teklif edildi. Kamu görevlilerinin taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması kabul edildi.

        Ayrıca Kurulda;

        - Genel İdare Hizmetleri ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artışın 10 puana yükseltilmesi,

        - Kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırılması,

        - Koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi,

        - Engelli çocuk aile yardımına ilişkin mevcut oranda artış yapılması,

        - Kamu konutlarından yararlanmada kamu görevlisinin engelli olan eşi ve çocukları için süre uzatımı kararı alındı.

        Ara vermenin ardından toplanan Hakem Kurulu son teklifi onayladı ve milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam oranı netleşti.

        MEMUR-SEN BAŞKANI: HAKEM KURULU'NDAN ÇEKİLDİK

        Memur Sen Başkanı Ali Yalçın "Bazı olumlar atıldı ancak bunlar sorunu çözmez, Hakem Kurulu'ndan çekildik" dedi. Kamu-Sen ve Memur-Sen Hakem Kurulu'ndan çekildi.

        TOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hakem Kurulu toplantısı öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklamalarda bulundu.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Memurun maaşını kısıp enflasyonun düzeltilemeyeceği" yönünde eleştirilerde bulunan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Bizim itirazımız enflasyonla mücadeleye değil, enflasyon canavarına memurun ve emeklinin ezdirilmesinedir. Sesimize kulak verin, adaleti sağlayın, aileleriyle birlikte 25 milyon insanımızın ahını almayın. Bugün sadece kamu görevlilerinin değil, 85 milyonun gözü üzerinizde. Memurun yüzünü güldürmek de başını öne eğdirip, kaşını çattırmak da sizin elinizde."

        Yalçın, süreçte yalnızca haklı olmakla kalmak değil, haklarını da istediklerini ifade ederek, "Biz, memura ve memur emeklisine reva görülen bu tabloya razı değiliz. Asla kabul etmeyeceğiz, sineye çekmeyeceğiz. Direnmeye, eylemliliğe, bütün demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz, susmayacağız." ifadelerine yer verdi.

        ZAM GÖRÜŞMELERİ

        Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, kamu işveren heyeti ve sendikalar zam oranı konusunda uzlaşamamış ve zam süreci Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınmıştı.

        Hükümet, 2026 yılı için ilk teklifinde yılın ilk yarısına yüzde 10, ikinci yarısına ise yüzde 6 oranında zam önerdi. 2027 yılı için ise her iki yarıyıl için de yüzde 4’er zam teklifinde bulunmuştu.

        15 Ağustos’ta sunulan ikinci teklifte, bu oranlara ek olarak taban aylığa 1.000 TL artış önerilmişti.

        18 Ağustos’ta gerçekleşen son görüşmede ise hükümet, 2026 yılı için zam teklifini yüzde 11 + 7, 2027 yılı için ise yine yüzde 4 + 4 olarak güncellemişti.

