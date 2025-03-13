Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Aslıhan Malbora, Paris Moda Haftası dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Malbora; "Benim ilk katılımımdı. Beklediğimden güzel geçti, beğendim" dedi.

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"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

Bir süredir meslektaşı Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Aslıhan Malbora, özel hayatıyla ilgili de konuştu. İlişkilerinin iyi gittiğini ifade eden oyuncu, "İlişkimiz gayet güzel gidiyor, hiçbir sorun yok. Her şey yolunda" dedi.

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"DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda çıktıkları yurt dışı tatili dönüşünde havalimanında sevgilisi Çağatay Ulusoy'un gazetecilerin olduğunu fark edince birlikte görüntü vermemek için kendisini orada tek başına bırakması hakkında konuştu. Malbora, gazetecilere gülümseyerek; "Bence siz onu kendi aranızda konuşun. Ben öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Daha sonrasında konuştuk zaten. Bazı şeyler dışarıdan göründüğü gibi değil ama detay vermek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"ARAMIZDA GÜVEN SORUNU YOK"

Aslıhan Malbora, "Çağatay Bey ile aranızda kıskançlık olur mu?" sorusuna ise "Ne münasebet... İkimiz de oyuncuyuz, mesleğimiz bu. Bizim aramızda güven sorunu yok" yanıtını verdi.

Yorgun olduğunu ifade eden Aslıhan Malbora, gazetecilere; "Bana müsaade ederseniz çok sevinirim, aşırı yorgunum" diyerek anlayış göstermelerini rica etti.