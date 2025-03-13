Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aslıhan Malbora'dan Çağatay Ulusoy açıklaması: Dışarıdan göründüğü gibi değil

        Aslıhan Malbora'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

        Aslıhan Malbora, geçtiğimiz aylarda çıktıkları yurt dışı tatili dönüşünde havalimanında sevgilisi Çağatay Ulusoy'un gazetecileri fark edince birlikte görüntü vermemek için kendisini orada tek başına bırakması hakkında konuştu; "Bazı şeyler dışarıdan göründüğü gibi değil"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 11:21 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Aslıhan Malbora, Paris Moda Haftası dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Malbora; "Benim ilk katılımımdı. Beklediğimden güzel geçti, beğendim" dedi.

        "İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

        Bir süredir meslektaşı Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Aslıhan Malbora, özel hayatıyla ilgili de konuştu. İlişkilerinin iyi gittiğini ifade eden oyuncu, "İlişkimiz gayet güzel gidiyor, hiçbir sorun yok. Her şey yolunda" dedi.

        REKLAM

        "DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

        Öte yandan geçtiğimiz aylarda çıktıkları yurt dışı tatili dönüşünde havalimanında sevgilisi Çağatay Ulusoy'un gazetecilerin olduğunu fark edince birlikte görüntü vermemek için kendisini orada tek başına bırakması hakkında konuştu. Malbora, gazetecilere gülümseyerek; "Bence siz onu kendi aranızda konuşun. Ben öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Daha sonrasında konuştuk zaten. Bazı şeyler dışarıdan göründüğü gibi değil ama detay vermek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

        "ARAMIZDA GÜVEN SORUNU YOK"

        Aslıhan Malbora, "Çağatay Bey ile aranızda kıskançlık olur mu?" sorusuna ise "Ne münasebet... İkimiz de oyuncuyuz, mesleğimiz bu. Bizim aramızda güven sorunu yok" yanıtını verdi.

        Yorgun olduğunu ifade eden Aslıhan Malbora, gazetecilere; "Bana müsaade ederseniz çok sevinirim, aşırı yorgunum" diyerek anlayış göstermelerini rica etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aslıhan Malbora
        #Çağatay Ulusoy

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye yaşlanıyor
        TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye yaşlanıyor
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Maximin'den Mourinho'ya olay yanıt!
        Maximin'den Mourinho'ya olay yanıt!
        Konut satışları tam gaz
        Konut satışları tam gaz
        ABD'li bakandan Kanada açıklaması: 51. eyalet olmalı
        ABD'li bakandan Kanada açıklaması: 51. eyalet olmalı
        Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı
        Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Habertürk Anasayfa