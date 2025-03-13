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        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahipsiz hayvanlarla ilgili belediyelere 14 gün süre verdiklerini hatırlatarak, müfettiş görevlendirileceğini söyledi. Müfettişlerin incelemelerde bulunacağını söyleyen Yerlikaya, 2 ayda 1 de halkı bilgilendireceklerini ifade etti. Yerlikaya, "Başka çocuklarımızın ölmesine razı olamayız. Bu sorunu çözeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 13:34 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:48
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        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde konuştu. Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

        "5199 sayılı ‘’Hayvanları Koruma Kanunu’’nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 39 Mülkiye Müfettişi, yarın görev yerleri olan illere hareket edecekler. 14 gün süre verdik.

        Müfettişler; Valiliklerin, büyükşehir, il ve ilçe belediyeleriyle, İl Özel İdarelerinin uygulamalarını, yerinde detaylı olarak inceleyecekler. Bu bir soruşturma süreci değildir. Durum tespiti yapacaklar.

        İhmal konusu olan hususları ve aksayan yönleri tespit ederek, mevzuatın gerektirdiği tedbirleri alacaklardır. Müfettişler uygulayıcılara rehberlik edecek ve 2 ayda bir tekrar belediyelere gideceklerdir.

        Müfettişlerin tespit ettiği konuları biz milletimizle sürekli olarak şeffaf biçimde paylaşacağız.

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        Sahipsiz hayvanların saldırısı sonucu ölen ya da yaralanan vatandaşlarımız için müfettiş göndermeye devam edeceğiz. Bazı belediyeler sahipsiz hayvanları toplamak yerine başka belediyelerin sınırları içine bırakıyor. Bununla ilgili tedbirlerimizi aldık, tespit edersek onlarla ilgili gereken adli ve idari soruşturmaları başlatacağız.

        Bazı belediyeler sahipsiz hayvanlarla ilgili bütçe ayırmalarına rağmen bir an önce 2028'den önce tamamlamak için kampanya yapmak istediklerini söylediler. Bunlara izin vermeye devam edeceğim.

        Sahipsiz hayvanların korkusuyla çocuklarını parka götüremeyen anneler var. Sabah camiye giderken endişe içinde olan vatandaşlarımız var. Kimi zaman trafik kazalarına dahi neden olabiliyor. Gerek sahipli gerek sahipsiz her bir cana saygımız baki. Sahipsiz sokak hayvanlarına iyi davranmak istiyoruz. Onları yaşam alanlarında olmalarını süratle sağlamalıyız. Sahipsiz sokak hayvanlarına tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunmalıyız. Kontrolsüz üremenin önüne geçmeliyiz. Başka çocuklarımızın ölmesine razı olamayız. Bu sorunu çözeceğiz."

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