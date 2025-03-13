TürkNet'e siber saldırı!

Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından TürkNet, ciddi bir siber güvenlik kriziyle karşı karşıya. Son dönemde dünyada ve Türkiye’de siber saldırıların hızla artması, bireylerden şirketlere kadar herkes için siber güvenliğin hayati bir mesele haline geldiğini gözler önüne seriyor. Bu kez bir hacker, TürkNet’in 1.5 milyon müşterisine ait kişisel verileri çaldığını iddia ederek, bilgilerin iadesi için 3 Bitcoin fidye talep etti. Şirket, saldırıyı doğruladı ve ihlalin detaylarını kamuoyuyla paylaşırken, yetkililer olayı araştırmak için hızla harekete geçti.

ÇALINAN VERİLER NELER?

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TürkNet’in açıklamasına göre, siber saldırıda ele geçirilen veri tabanında müşterilerin ad, soyad, telefon numarası, T.C. kimlik numarası, abonelik numarası, kimlik bilgileri, adres, statik IP ve abonelik devre detayları bulunuyor. Şirket, ihlalin tam kapsamını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

SİBER SALDIRGANIN FİDYE TALEBİ

Hacker, çaldığı verileri geri vermek için 3 Bitcoin talep etti. Bu olay, siber güvenlik çevrelerinde endişe yaratırken, TürkNet müşterilerini bilgilendirmek ve olası riskleri azaltmak için adımlar atmaya başladı. Yetkililer, saldırının kaynağını tespit etmek için soruşturmayı derinleştirdi.

TürkNet, müşteri güvenliğini artırmak için ek önlemler alacağını duyurdu ve kullanıcıları kişisel bilgilerini koruma konusunda uyardı. Siber güvenlik uzmanları ise bu tür saldırıların Türkiye’de giderek yaygınlaşabileceği konusunda alarm verdi.

İşte TürkNet’in konu ile ilgili yaptığı açıklamanın tamamı: