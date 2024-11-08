TCMB enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 4. enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Buna göre TCMB'nin 2024 sonu için enflasyon tahmini yüzde 38'den yüzde 44'e yükseldi. 2025 sonu tahmini yüzde 14'ten yüzde 21'e, 2026 sonu tahmini ise yüzde 9'dan yüzde 12'ye revize edildi.

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İşte Karahan'ın sunumundan önemli satır başları:

-İç talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini değerlendiriyoruz. Bu yavaşlamanın da etkisiyle cari işlemler açığında düşüş sürüyor.

-Para politikasındaki sıkı duruşumuzu, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz.

-Enerji dışı emtia fiyatlarında son dönemde genele yayılan artışlar görülürken, jeopolitik gelişmeler özellikle enerji fiyatlarındaki oynaklığı artırdı. -Çıktı açığının üçüncü çeyrekteki gerilemesini yılın son çeyreğinde de sürdürdüğünü değerlendiriyoruz. Talep koşullarındaki gerilemeyle fiyat artışının genele yayılımı zayıflıyor. REKLAM -Tüketici enflasyonu ekim ayında yüzde 48,6 oranına gerileyerek, mayıs ayındaki tepe noktasına kıyasla önemli miktarda düştü. "ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE YAVAŞLAMA SÜRÜYOR" -Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama sürüyor. İzlediğimiz göstergeler, ekim ayında bu görünümün devam ettiğine işaret ediyor.

-Ana eğilimdeki iyileşme temel mallar öncülüğünde devam ederken hizmet enflasyonundaki iyileşme öngörülerimizden daha yavaş gerçekleşiyor. -Hizmet fiyatları dinamiklerine kira ve kira dışı şeklinde bakmanın daha sağlıklı olduğunu değerlendiriyoruz. -Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışları kademeli olarak güç kaybediyor. Kiraya ilişkin öncü göstergeler ise, son çeyrekte aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor. -Sanayi tarafında, firmaların fiyatlama davranışlarında net bir iyileşme gözlüyoruz. "BEKLENTİLER KADEMELİ ŞEKİLDE GERİLİYOR" -Manşet enflasyondaki düşüşle birlikte, tüm sektörlerin beklentileri kademeli bir biçimde geriliyor. Sıkı para politikası duruşumuzla, beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız.

-Sıkı parasal duruşu makroihtiyati adımlarla destekliyoruz. Parasal aktarımın etkinliğini artırmak amacıyla, makroihtiyati politikaları uygulamaya devam ediyoruz. -Likidite koşullarını, muhtemel gelişmeleri göz önünde bulundurarak yakından izliyoruz. Araç setimizi etkili bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. "TL VARLIKLARA İLGİ VE GÜVEN ARTIYOR" -Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçevemiz, mevduat faizlerinin, Türk lirasına geçişi sürdürecek ve tasarrufları artıracak seviyelerde kalmasını sağlayacak. -Aldığımız makroihtiyati önlemler ve sıkı para politikası duruşumuz ile tüketici kredilerinde büyüme zayıflayarak daha ılımlı bir patikada hareket ediyor.

-Kararlılıkla sürdürdüğümüz sıkı parasal duruşumuz ve KKM bakiyesinin azaltılmasına yönelik uygulamaların etkisiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin ve güvenin arttığını görüyoruz. Sıkı para politikası duruşumuzla birlikte yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirasına olan güveninin artması rezervlerimize olumlu yansımaya devam ediyor. -Orta vadeli tahminler oluşturulurken, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği ve ekonomi politikalarındaki eşgüdümün de artarak devam edeceği bir görünümü esas aldık.

ENFLASYON TAHMİNLERİ -Enflasyon tahminlerimizde güncelleme yaptık. Enflasyonun, 2024 yıl sonunda yüzde 44’e gerileyeceğini öngörüyoruz. 2025 ve 2026 yıllarında enflasyonun sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 12 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyoruz. -Güncellemelerimizde para politikasının görece etki alanı dışında kalan gıda fiyatları yanında beklentilerdeki gerilemenin öngörülerimizden yavaş gerçekleşmesi, başlangıç koşulları ve enflasyonun ana eğilimi ön plana çıkıyor. -Para politikasındaki kararlı duruşumuz, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edecektir.

YÜZDE 38'E MART AYINDA ULAŞACAĞIZ -Yüzde 42 enflasyon Ocak'ta, yüzde 38'e Mart ayında ulaşacağımızı öngörüyoruz. Çok ciddi bir sapma olduğunu söylemek doğru değil. -Revizyonun yüksek olmasını para politikasında değişiklik olarak algılamak doğru değil. Enflasyonun ana eğilimine bağlı olarak faiz indirimi başladığında sıkılık korunacak. ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI Karahan toplantının soru-cevap kısmında ise şunları söyledi: -Asgari ücrette kapalı kapılar ardında bir eşik söylediğimiz doğru değil. Bunu yalanlıyoruz. Biz karar alıcı değiliz. Resmi ya da resmi olmayan herhangi bir tavsiyede bulunmuyoruz.

-Yüksek enflasyon ortamında ücretler reel olarak geriler. Enflasyonu düşürmek konusunda kararlıyız. -Son dönemde alım-satıma konu olan DİBS miktarı 1.5 milyar dolar. En yüksek olduğu dönemde 2,1 milyar dolar. 16 milyar dolarlık bir girişten bahsedersek bunun yüzde 10'u bile değil. -Enflasyonda sadece piyasa beklentilerine bakmıyoruz, hepsine bakıyoruz. -Yılın son iki ayında arındırılmamış aylık enflasyon beklentimiz yüzde 1.5 ya da bir miktar üstü seviyesinde. Arındırılmış aylık enflasyon beklentimiz yüzde 2.3 civarı ile önceki beklentimizin üzerinde.

AKÇAY: İKTİSADİ FAALİYET ZAYIFLADIĞINDA GEÇİŞKENLİK DÜŞÜK OLUYOR TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ise asgari ücrete ilişkin tavsiye merci olmadıklarını belirterek, "Asgari ücret artışının iktisadi faaliyetinin görece zayıfladığı dönemde geçişkenliği daha düşük oluyor" dedi. "Ücret dağılımında düşük vasıflı çalışanların ücretlerinin dağılımda zarar görmemesi için artışın enflasyona zarar vermeyeceğini öngörmek lazım" diyen Akçay, diğer ücretlerdeki artış asgari ücretin gerisinde kalacağını dile getirdi.

Öngörülerin de düşük zamları gösterdiğine dikkat çeken Akçay, "Bu enflasyon için olumlu. Şunu söylemekte fayda var bir noktada illa ki ileriye dönük endekslemeye geçmeliyiz. İleriye dönük endeksleme devreye girmek zorunda. Konjonktürün de uygun olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.