Revize edilen enflasyona göre ocakta yani 2025 yılında memur ve emeklinin zamları ne olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

Revize edilen enflasyona göre ocakta yani 2025 yılında memur ve emeklinin zamları ne olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

Merkez Bankası’nın geçen yıl kasım ayında açıklanan enflasyon raporunda 2024 yılı enflasyonu yüzde 36 olarak tahmin edildi. Mayıs ayında açıklanan bu yılın ikinci enflasyon raporunda 2024 yılı enflasyonu tahmini yüzde 38 olarak revize edildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın bugün açıkladığı yılın son enflasyon raporunda ise 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak revize edildi.

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Yıl sonu enflasyonu yüzde 44 olursa, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde yüzde 15,45 olacak. SSK ve BAĞ – KUR emeklilerine ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında, yani yüzde 15,45 oranında zam yapılacak.

REKLAM SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. EMEKLİLER ARASINDA 4,2 PUAN MAAŞ ZAMMI FARKI Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor. Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaş zammı yüzde 11,25 olacak.

Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak ocak ayında aynı oranda artırılacak. Ocak zammıyla en düşük memur maaşı 39.206 TL’den 43.617 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı da 17.587 TL’den 19.565 TL’ye yükselecek. Memur ve emekli memur maaş zammıyla SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammı arasında 4,2 puanlık fark olacak.