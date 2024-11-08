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        Haberler Magazin Mauro Icardi, Simge Sağın'ı takibe aldı - Magazin haberleri

        Mauro Icardi, Simge Sağın'ı takibe aldı

        Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın Arjantinli rapçi L-Gante ile canlı yayında öpüşmesinin ardından dikkat çeken bir hamlede bulunarak sosyal medya hesabından şarkıcı Simge Sağın'ı takibe aldı. Bunun üzerine, akıllara Simge Sağın'ın aşk açıklaması geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 20:24 Güncelleme: 08.11.2024 - 21:50
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        Takibe aldı
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        Karmaşık evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Mauro Icardi ile Wanda Nara, hafta içi misilleme yarışına girdi.

        Wanda Nara, aylar önce adı aşk dedikodularına karıştığı Arjantinli Rapçi L - Gante ile yeniden bir araya geldi.

        Bu gelişmelerin ardından Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara’nın sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraktı. Ve antrenmanlarda bile parmağından çıkarmadığı alyansı attı.

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        Wanda Nara, bunun üzerine, açtığı canlı yayında Rapçi sevgilisi L - Gante ile öpüştü.

        Mauro Icardi, misillemede bulunarak iki yıl önceki Kenya gezisinde bir zürafayı öptüğü fotoğrafı yeniden yayımlayarak Wanda Nara'ya göndermede bulundu.

        Mauro Icardi, son olarak; Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında 'Aşkın Olayım'a düet yaptığı şarkıcı Simge Sağın'ın sosyal medya hesabını takibe aldı.

        Zürafalı gönderme
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        Düetten sonra Mauro Icardi, taraftarlarca 'Aşkın Olayım' ile özdeşleştirilmişti. Icardi, Wanda Nara ile bir önceki ayrılıklarında Simge Sağın ile yakıştırılınca ünlü şarkıcı; "Icardi ile bizi müzik bağladı, hâlâ aynı şey geçerli. Onların mutlu olmalarını istiyorum. İlerde neyin ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum" demişti.

        Mauro Icardi, sosyal medya hesabından şarkıcı Simge Sağın'ı takibe alıp bir gönderisini beğendi. Simge Sağın, Mauro Icardi’nin takibine, takiple karşılık verdi.

        Mauro Icardi, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmada 3 - 2 kazandığı Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatttı.

        Sakatlık sonrası 31 yaşındaki santrfor, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Yıldız isim; "Birkaç aylığına uzak durmanın, gülümseyerek, sıkı çalışıp daha iyi geri dönmenin zamanı geldi. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılar ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu zamanda ilgilenen ve yakın olan herkese teşekkür ederim. Herkesi öpüyorum, yakında döneceğim" dedi.

        Mauro Icardi sezonu kapattı!
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        Fotoğraflar: Instagram, AA

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        #simge sağın
        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara
        #L-Gante

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