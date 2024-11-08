Mauro Icardi, Simge Sağın'ı takibe aldı

Karmaşık evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Mauro Icardi ile Wanda Nara, hafta içi misilleme yarışına girdi.

Wanda Nara, aylar önce adı aşk dedikodularına karıştığı Arjantinli Rapçi L - Gante ile yeniden bir araya geldi.

Bu gelişmelerin ardından Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara’nın sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraktı. Ve antrenmanlarda bile parmağından çıkarmadığı alyansı attı.

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Wanda Nara, bunun üzerine, açtığı canlı yayında Rapçi sevgilisi L - Gante ile öpüştü.

Mauro Icardi, misillemede bulunarak iki yıl önceki Kenya gezisinde bir zürafayı öptüğü fotoğrafı yeniden yayımlayarak Wanda Nara'ya göndermede bulundu.

Mauro Icardi, son olarak; Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında 'Aşkın Olayım'a düet yaptığı şarkıcı Simge Sağın'ın sosyal medya hesabını takibe aldı.

Düetten sonra Mauro Icardi, taraftarlarca 'Aşkın Olayım' ile özdeşleştirilmişti. Icardi, Wanda Nara ile bir önceki ayrılıklarında Simge Sağın ile yakıştırılınca ünlü şarkıcı; "Icardi ile bizi müzik bağladı, hâlâ aynı şey geçerli. Onların mutlu olmalarını istiyorum. İlerde neyin ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum" demişti.