Galatasaray'da Mauro Icardi sezonu kapattı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Tottenham'ı konuk etti ve mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Son bilgileri aktaran HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, "Galatasaray'da Mauro Icardi'nin MR sonuçları çıktı ve Arjantinli oyuncunun sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Aynı zamanda menisküs hasarı da bulunuyor. 6 ila 8 ay gibi tedavi süresine tekabul ediyor. Yani kısaca Icardi sezonu kapattı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"YAKINDA DÖNECEĞİM!"

Sakatlık sonrası 31 yaşındaki santrfor, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Yıldız isim, "Birkaç aylığına uzak durmanın, gülümseyerek, sıkı çalışıp daha iyi geri dönmenin zamanı geldi. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılar ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu zamanda ilgilenen ve yakın olan herkese teşekkür ederim. Herkesi öpüyorum, yakında döneceğim." dedi.