Galatasaray'da Mauro Icardi sezonu kapattı!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'yle ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Arjantinli yıldızın sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği duyuruldu. Yıldız santrforun sezonu kapatırken, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Tottenham'ı konuk etti ve mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, 82. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. MR'ı çekilen Arjantinli yıldızla ilgili G.Saray'dan açıklama geldi.
Yapılan duyuruda, "UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi.
ICARDI SEZONU KAPATTI!
Son bilgileri aktaran HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, "Galatasaray'da Mauro Icardi'nin MR sonuçları çıktı ve Arjantinli oyuncunun sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Aynı zamanda menisküs hasarı da bulunuyor. 6 ila 8 ay gibi tedavi süresine tekabul ediyor. Yani kısaca Icardi sezonu kapattı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.
"YAKINDA DÖNECEĞİM!"
Sakatlık sonrası 31 yaşındaki santrfor, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Yıldız isim, "Birkaç aylığına uzak durmanın, gülümseyerek, sıkı çalışıp daha iyi geri dönmenin zamanı geldi. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılar ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu zamanda ilgilenen ve yakın olan herkese teşekkür ederim. Herkesi öpüyorum, yakında döneceğim." dedi.