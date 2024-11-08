İngiliz basını Galatasaray-Tottenham maçını değerlendirdi!

TELEGRAPH: G.SARAY SPURS DEFANSINI AŞAĞILADI

Palyaço gösterisi... Galatasaray, ikinci yarı sonlarında oyunun bitmesine yakın zamanlarda bile sürekli atan yapan takımdı ve bu çılgıncaydı. Avrupa'nın en gürültülü ve coşkulu stadyumlarından biri olmaya devam ediyor. Islık ve yüksek ses, kulak tırmalayıcı. Tottenham için işkence gibi bir geceydi.