Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasına ünlülerin tepkileri

2024 seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre Donald Trump, ABD'nin 47'nci başkanı oldu.



Aralarında Beyonce, Jennifer Lopez, Taylor Swift, Bruce Springsteen, Julia Roberts, George Clooney, Leonardo DiCaprio gibi pek ünlü yıldızın desteklediği Demokrat aday Kamala Harris'in geride kalması, onu destekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Donald Trump'ın erken zaferini ilan ederek, tarih yazdığını ve ABD'nin altın çağını başlatacağı açıklamasının ardından Trump taraftarları zafer kutlaması yaparken, Harris'in destekçileri öfke ve hayal kırıklığı içeren yorumlarda bulundu.

Kamala Harris'i destekleyen ünlü isimlerden bazıları, duygularını sosyal medyadan dile getirdi.