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        Haberler Dünya İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı | Dış Haberler

        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı

        İsrailli taraftarlar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde dün yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve esnasında, Filistin destekçilerine yönelik saldırıya varan provokasyonlarda bulundu. 

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 09:08 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:28
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        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
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        Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde dün yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı ile ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, karşılaşma öncesinde, Amsterdam sokaklarındaki Filistin bayraklarının sökülmesi ve İsrailli taraftar gruplarının Filistin destekçisi oldukları gerekçesiyle Arap kökenli taksicilere sopalı saldırılarıyla başlayan olayları, maç esnasında yapılan provokasyonların takip ettiği görülüyor.

        Filistin Bayrağı’nın sökülmesi İsrailli taraftarların büyük tahriki olarak görülüyor.
        Filistin Bayrağı’nın sökülmesi İsrailli taraftarların büyük tahriki olarak görülüyor.

        SAYGI DURUŞUNDA DA ISLIK

        Karşılaşma öncesinde, İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu sırasında ıslıklı protestoya ve slogan atmaya devam eden İsrailli taraftarlar, stadyum çevresinde ve sokaklarda Filistinlilere soykırım yapılmasını destekleyen sloganlar attı. Stadyum çevresinden paylaşılan görüntülerde, taraftar gruplarının söylediği marşlarda "Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı" ifadesinin geçtiği duyuluyor.

        Öte yandan karşılaşma, 5-0 Hollanda ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

        İSRAİL'E GÖRE SALDIRIYA UĞRAYAN TARAF!

        İsrail hükümeti ise Filistin destekçilerinin karşılık vermesiyle büyüyen olayları, taraftarlarının saldırıya uğradığı şeklinde sunmaya çalıştı.

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, yaptığı açıklamada, 10 İsrailli taraftarın bu "saldırılarda" yaralandığını iddia etti.

        Sa'ar, olayların kontrol altına alındığını vurgularken Amsterdam'daki İsraillilere, otellerinde kalmalarını tavsiye etti.

        İsrail Başbakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Amsterdam'da İsrail vatandaşlarına yönelik "aşırı şiddet olayı" hakkında bilgilendirildiği, Dışişleri Bakanı dahil yetkililerle durumun değerlendirildiği ve düzenli güncel bilgiler alındığı belirtildi.

        Netanyahu da yaptığı açıklamada, saldırıları "ciddi" olarak nitelendirirken İsrail vatandaşlarının tahliyesi için "iki kurtarma uçağının gönderilmesi" talimatını verdiğini söyledi.

        NETANYAHU "KURTARMA UÇAĞI" GÖNDERDİ

        Netanyahu, ayrıca Hollandalı yetkilileri "saldırganlara karşı kararlı ve hızlı bir şekilde hareket etmeye ve vatandaşlarının huzurunu sağlamaya" çağırdı.

        İsrail Dışişleri Bakanlığı da saldırılara dair yaklaşık 30 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

        Konu ile ilgili Hollanda İçişleri Bakanı, Spor Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın bir aaya gelmesi bekleniyor. İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Danny Danon da sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda şiddet olaylarını kınadı.

        BEŞİKTAŞ’IN MACCABI BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

        Öte yandan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'da oynayacağı Maccabi Tel Aviv maçı güvenlik gerekçesiyle tarafsız sahaya alınırken hangi ülkede oynanacağı konusunda bekleyiş devam ediyor.

        Siyah-beyazlıların yaptığı açıklamada "Karşılaşmanın stadımızda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmalar yapılmış ve gerekli izinler alınmış olsa da provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir" denildi.

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        Bu gelişmenin ardından maçın hangi ülkede oynanacağının kısa süre içinde belli olması bekleniyor.

        Şu anda öne çıkan seçenek Macaristan olurken Beşiktaş yönetiminin UEFA ile temasları devam ediyor.

        Diğer yandan maçtaki seyirci konusu da Beşiktaş'ın yaptığı görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

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        #ajax
        #israil
        #hollanda
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