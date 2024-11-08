Küresel otomotiv endüstrisinde işten çıkarma dalgası

Otomotiv sektöründe çalışanlar zor günler geçiriyor. Dünyanın farklı bölgelerindeki üreticilerden ardı adına işten çıkarma haberleri geliyor.

Alman üretici Volkswagen, Almanya'da en az üç fabrikayı kapatmayı, on binlerce personeli işten çıkarmayı ve kendi ülkesinde elinde kalacak tesislerini de küçültmeyi planlıyor. Ayrıca çalışanların ücretlerini de yüzde 10 kadar düşürmekte şirketin ajandasında yer alıyor.

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Otomotiv şirketlerinin işten çıkarma operasyonuna en son örnek ise Japon otomobil markası Nissan'dan geldi. Şirketten yapılan açıklamada, küresel üretim operasyonlarında görevli 9 bin çalışan ile yolların ayrılacağı kaydedildi. Bu rakam, Nissan'ın global iş gücünün yüzde 7'sini ifade ediyor.

REKLAM İşten çıkarma planı ile, Nissan'ın son yıllarda Çin ve ABD pazarında yaşadığı satış kayıplarını telafi edeceği ve tam 2.6 milyar dolarlık maliyet tasarrufu yapacağı belirtiliyor. Nissan, perşembe günü yıllık kâr görünümünü yüzde 70 düşürerek 150 milyar yene (975 milyon dolar) düşürdü ve bu yıl tahminini ikinci kez düşürmesi ile dikkat çekti. 2 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK Alman otomobil üreticisi Audi de, üretim dışında görev alan çalışanlarının bir kısmını işten çıkararak orta vadede iş gücünü azaltmayı planlıyor. Audi'deki işten çıkarmaların 2 binden fazla çalışanı etkileyebileceği belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Audi uzu vadede iş gücünün yaklaşık yüzde 15'lik bir kısmı ile yollarını ayırmayı planlıyor. Yalnızca Almanya'da bu durumun 4 bin 500 dolaylı işi etkilemesi bekleniyor. TRUMP'TAN GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ Stellantis de bir diğer işten çıkarma yapmaya hazırlanan otomotiv şirketi oldu. Şirket, Kuzey Amerika operasyonlarında verimliliği artırmak ve envanteri azaltmak için Ohio'daki Jeep Gladiator fabrikasında yaklaşık bin 100 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu. Şirketin hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 39 oranında değer kaybetmişti. ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, seçimlerden önce yaptığı açıklamada, Stellantis'in ABD'deki işleri Meksika'ya taşımayı denemesi halinde şirkete yüzde 100 gümrük vergisi getirebileceğini söylemişti.