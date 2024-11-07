ABD Merkez Bankası (Fed) seçim sonrasında piyasaların büyük merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti. Karar oybirliğiyle alındı.

Böylece FOMC eylül ayındaki 50 baz puanlık indirimin ardından 2 toplantı üst üste faizi düşürme kararı almış oldu.

FOMC tarafından yayımlanan karar metninde son göstergelerin, ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

"RİSKLER DENGEDE"

Sene başından bu yana işgücü piyasası koşullarının genel olarak gevşediği ve işsizlik oranının biraz yükselmiş olsa da düşük seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtilen karar metninde "Enflasyon, Komite'nin yüzde 2 hedefi doğrultusunda ilerleme kaydetmiş olsa da bir miktar yüksek seyrediyor" ifadeleri yer aldı.

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FOMC'nin, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşma konusundaki riskleri genel olarak dengede değerlendirdiği belirtilen karar metninde "Ekonomik görünüm belirsizliğini koruyor ve Komite, iki hedefiyle ilgili her yönden risk faktörüne de dikkat ediyor" denildi.