Okan Buruk'tan, UEFA Avrupa Ligi'nde rekor!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham maçıyla UEFA Avrupa Ligi'ndeki 9. galibiyetini aldı ve bu organizasyonda en çok kazanan Türk teknik direktör oldu.
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UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği İngiliz takımı Tottenham’ı 3-2 mağlup etti.
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Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir rekor daha kırdı.
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Buruk, 2009 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanan organizasyonda 9. galibiyetini elde etti.
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51 yaşındaki çalıştırıcı böylece Avrupa Ligi’nde en çok galibiyet alan teknik direktör oldu.
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Bu turnuvada Aykut Kocaman, Şenol Güneş ve Mustafa Reşit Akçay’ın da 8’er galibiyeti bulunuyor.
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