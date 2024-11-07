PFDK'den Jose Mourinho'ya ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 müsabakadan men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adama men cezasının yanı sıra 958 bin 500 lira da para cezası verildi. Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı 600 bin lira ceza alırken, Fenerbahçe kaleci antrenörü Sandro Zufic çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 maçtan men ve 74 bin 250 bin lira ile cezalandırıldı. Sarı-lacivertli takımın antrenörlerinden Salvatore Foti'ye 2 maç men ile 117 bin lira ceza verilmesi kararlaştırıldı.

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Kurul sarı-lacivertli futbolcu Edin Dzeko'nun açıklamalarını ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek ceza vermedi. PFDK, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a da 465 bin lira ceza verilmesini hükmetti. Kurul Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a 1 maç men ve 58 bin 500 lira ceza verilmesi yönünde karara vardı. Sipay Bodrumsporlu Musah Mohammed 3 maç ceza alırken, TÜMOSAN Konyaspor yöneticisi Osman Baharoğlu'na 3 ay hak mahrumiyeti ve 450 bin lira ceza verildi. Net Global Sivasspor oyuncusu Uğur Çiftçi 58 bin 500 lira ceza aldı.

Kurul, Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'a 168 bin lira, Adana Demirspor'a 120 bin lira, TÜMOSAN Konyaspor'a 168 bin lira, Trabzonspor'a 299 bin 250 lira ceza verdi. Bellona Kayserispor, Adana Demirspor, Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrumspor ve Trabzonspor'un bazı taraftarlarının elektronik biletleri bir sonraki müsabakaları için engellendi. MOURINHO'YA OKAN BURUK EMSALİYLE KARAR Mourinho'nun daha fazla ceza almasını daha önce Okan Buruk konusunda verilen emsal karar önledi. Portekizli teknik adam, daha önceki emsal karar nedeniyle rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketinden daha fazla ceza almadı.

PFDK'nin Mourinho konusundaki o açıklaması şu şekilde: "FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; TFF Tahkim Kurulu'nun 11.10.2024 tarih 56 sayılı toplantısında alınmış E.2024/403 – K.2024/396 sayılı emsal niteliğindeki kararı uyarınca FDT'nin 75/2. maddesi doğrultusunda CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir." OKAN BURUK'UN EMSAL KARARI Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Kasımpaşa maçının ardından PFDK'ye sevk edilmiş ve ceza almamıştı. İşte o açıklama:

"Galatasaray A.Ş. Teknik Sorumlusu Okan Buruk'un sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararın incelenmesinde; Futbol Disiplin Talimatı'nın 75/2. maddesi "Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir. VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda bu madde hükmü uygulanmaz." hükmünü içermektedir. Bu hüküm karşısında resmi yayıncı kuruluş tarafından tespit edilen görüntülerin VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda delil olarak kullanılamayacağının kabulü zorunludur. Galatasaray A.Ş. Teknik Sorumlusunun söylediği iddia edilen sözlerin muhatabı hakem de dâhil olmak üzere hiçbir müsabaka görevlisinin raporunda geçmediği, Talimatın 75/2.maddesi uyarınca kullanılamayacak olan yayıncı kuruluş görüntüleri dışında başkaca bir delil bulunmamakla kararın kaldırılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir."