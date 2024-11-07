Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?

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Haftalarca süren seçim kampanyaları ve başa baş giden sıkı bir yarışın ardından, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ABD başkanlık seçiminin galibi ilan edildi.

Trump, hakkında ceza davaları sürerken göreve gelen ilk ABD başkanı olacak.

Onlarca suçlamayla karşı karşıyayken ABD’nin en üst düzey devlet yetkilisi konumuna yükselmesi, ülkeyi bilinmezliklerle dolu bir durumun içine soktu.

Yine de Trump dört yasal mücadeleyle karşı karşıya kalacak ve her biri farklı sonuçlar doğurabilir.

Beyaz Saray koltuğuna oturduğunda bazı davaları düşürme yetkisine sahip olacağı için hukuki sorunlarının çoğu ortadan kalkacak.

Ancak Rendelman, Trump hapis cezasına çarptırıldığı takdirde avukatlarının kararı derhal temyize götüreceklerini söylüyor. Rendelman’a göre avukatlar bu cezanın, Trump’ın resmi görevlerini sürdürmesini engelleyeceğini ve de temyiz süreci bitene kadar cezasının ertelenmesi gerektiğini savunacaklar.

Hukukçular Trump’ın, ilk kez hüküm giyen ileri yaşta bir suçlu olarak hapis cezasına çarptırılmasının ihtimal dışı olduğunu söylüyor.

Eski Brooklyn Savcısı Julie Rendelman’a göre, Trump’ın başkanlık seçimini kazanmasına rağmen Merchan cezanın belirlenmesini planladığı şekilde gerçekleştirebilir.

Smith, Yüksek Mahkeme kararının ardından yeni bir dava oluşturdu ve Trump’ın seçim sonuçlarına itirazının resmi görevleriyle bağlantısı olmadığını iddia etti.

Smith bir başka davada da Trump’ı, Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra gizli belgeleri yasa dışı şekilde muhafaza etmekle suçluyor. Trump bu suçlamaları reddediyor.

Ekim ayında katıldığı bir radyo programında Trump, “Onu iki saniye içinde kovarım” demişti.

Rahmani, “Görevdeki bir başkanın kovuşturmaya uğrayamayacağını biliyoruz, dolayısıyla Washington DC Bölge Mahkemesi'ndeki seçim sahtekarlığı davası düşecek” dedi.

Eski federal savcı Neama Rahmani’ye göre, Trump seçimleri kazandığı için bu davadaki suçlamalara dair sorunları “ortadan kalkacak.”

Ancak Rahmani, Trump’ın başkanlık görevine gelmesi beklenirken bu davanın da Kongre baskını davasıyla aynı kaderi paylaşacağını söyledi.

Smith bu kararı temyiz etti.

Davaya atanan ve Trump tarafından göreve getirilen Hakim Aileen Cannon davayı Temmuz ayında düşürdü. Sebep olarak da, Smith’in Adalet Bakanlığı tarafından davaya atanmasının uygunsuz olmasını savundu.

Trump davada, devlete ait gizli belgeleri Mar-a-Lago'daki kendi şahsi konutunda tutmak ve Adalet Bakanlığı’nın belgeleri geri alma çabalarını engellemekle suçlanıyor.

Davada birçok sorun ortaya çıktı. Bunlardan biri de Bölge Başsavcısı Fani Willis’i, davada çalışması için göreve getirdiği bir avukatla olan ilişkisi sebebiyle davadan çekmeye yönelik çabalardı.

Ancak Trump bir sonraki ABD başkanı olacağı için, davada daha da fazla sorun yaşanacak, hatta dava düşürülebilir.

Hukukçular davanın, Trump’ın başkanlık görevi süresince askıya alınmasını bekliyor.

Trump seçildiği takdirde yargılanıp yargılanamayacağı sorulduğunda Trump’ın avukatı Steve Sadow da bunu söyledi:

"Üstünlük koşulu ve ABD başkanı olarak görevleri kapsamında, başkanlık görevi sona erene kadar bu davanın gerçekleşemeyeceğini düşünüyorum."