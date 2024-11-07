Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, bu sezon oynadığı futbolla adından söz ettiriyor. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların genç oyuncusu için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
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Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferiyle birlikte ilk 11'deki yerini dolduran Yunus Akgün, performansıyla devlerin radarına girdi.
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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 3 maçta da gol atan milli yıldız, yükselen bir grafik çiziyor. 24 yaşındaki oyuncu için İspanyol basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
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BARCELONA RADARINA ALDI
Xcatalunya'nın haberine göre; İspanyol devi Barcelona, Yunus Akgün'ü gündemine aldı.
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Teknik direktör Hansi Flick'in gelmesiyle birlikte eski günlerine dönen Katalan temslicisinin, genç ve başarıya aç isimlere yöneldiği vurgulandı.
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15 MİLYON EURO...
Bu transfer için Barcelona'nın 15 milyon Euro'luk bir teklif yapabileceği haberin detaylarında yer aldı.
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24 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkarken 5 gol - 1 asistlik performans gösterdi ve 882 dakika sahada kaldı.
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