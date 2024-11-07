Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
İstanbul Bakırköy sahilinde birçok kazanın yaşandığı alt geçide bu kez İSKİ'ye ait vinç çarptı. Vincin devrildiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi
Giriş: 07.11.2024 - 15:05 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:05
Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde birçok kazanın yaşandığı üst geçide İSKİ'ye ait vinç çarparak devrildi.
DHA'nın haberine göre çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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