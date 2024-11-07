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        Haberler Gündem Güncel Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim | Son dakika haberleri

        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim

        İstanbul Pendik'te 28 yaşındaki mühendis Ecem Sultan Çamlı'nın scooterla işe giderken yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin tutuklanan TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı. 24 yaşındaki TIR sürücüsü Hasan Faruk Çolak, hakimlikteki ifadesinde, "Kör nokta olduğu için görmedim ve TIR'ı kullanırken çarptığımı hissetmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:55 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:04
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        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
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        Pendik'teki Teknopark İstanbul kampüsünde bulunan DASAL Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketinde sistem mühendisi olarak çalışan 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı, işe gitmek için Kurtköy'deki evinden sabah saatlerinde yola çıktı.

        Saat 08.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı'nda scooterla seyir halindeki Çamlı'ya Hasan Furkan Çolak yönetimindeki dorsesiz TIR çarptı. Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Ecem Sultan Çamlı, 150 metre önünde sürüklendiği TIR'ın altında kaldı.

        Ağır yaralanan Çamlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken gözaltına alınan TIR şoförü Çolak, 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklandı. TIR şoförü Hasan Furkan Çolak'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı.

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        "KÖR NOKTA OLDUĞU İÇİN GÖRMEDİM"

        TIR şoförü Hasan Furkan Çolak ifadesinde, “Ben bir Lojistik firmasında TIR şoförü olarak çalışmaktayım, 5 Kasım günü sabah saatlerinde sevk ve idaremde bulunan 34 HVP 603 plaka sayılı kırmızı renkli Volvo marka TIR ile dorsesiz olarak Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı üzerinde Sabiha Gökçen Havalimanı istikametine doğru seyir halinde iken bir anda arkamda bulunan araçların ısrarlı kornası ile durdum, araçtan indiğimde ismini olay sebebiyle öğrendiğim Ecem Sultan Çamlı'nın TIR'ın arka kısmında yerde yaralı bir şekilde yattığını gördüm, çevredekilerin beyanı ile kadın şahısın kullandığı scooterın üzerinden geçtiğimi ve kadının savrulduğunu öğrendim, ben olayın nasıl gerçekleştiğini görmedim zira kaza sonucu vefat eden kişiyi aracın ön sağ noktası kör nokta olduğu için görmedim ve TIR'ı kullanırken çarptığımı hissetmedim, herhangi bir ses yada sallantı olmadı, ilk etapta şahsın yanına gittim, durumunu sordum, iyi olduğunu ancak nefes almakta güçlük çektiğini söyledi. Çamlı, ambulans vasıtasıyla hastaneye kaldırıldı, ben de kaza yerinde polisleri bekledim. İşlemler için karakola götürüldüğümde kadın şahısın vefat ettiğini öğrendim. Kazanın oluşumunda kusurumun olmadığını düşünüyorum, en sağ şerit kapalıydı, 40-50 metre sonra dönüş yapacağım için en sol şeritte gidiyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

        "MÜVEKKİLİMİN KUSURU YOKTUR"

        Şüphelinin avukatı, "Maktul elektrikli scooter yönetmeliğine aykırı olarak en sol şeritte seyir halindeyken kaza meydana gelmiştir. Kaza öncesinde yaklaşık 40-50 metre müvekkilimin önünde kör nokta kısmında seyir halinde gitmiştir. Kazanın oluşumunda müvekkilimin kusuru yoktur, müvekkilim az sonra döneceği için sol şeritte gitmektedir. Görgü tanıkları da maktulün yola savrulduğunu, TIR'ın scooterın arka tekerleğinin üstünden geçip gittiğini beyan ettiğini, öncelikle serbest bırakılmasını aksi kanaat oluşması halinde lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" dedi.

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        #İstanbul Pendik
        #scooter kazası
        #TIR
        #ecem sultan çamlı
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