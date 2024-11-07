"Fransa ve ABD'de davalarım var" diyerek 125 milyon lira dolandırdı!

İstanbul'da polise başvuran mağdur Y.Ö. 3.5 milyon dolar ve 5.7 milyon Türk lirası dolandırıldığını söyledi. Dolandırıcılık şüphelisi Hakan E. kısa sürede polis tarafından yakalanırken, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA'nın haberine göre olay, 8 Eylül Pazar günü mağdur Y.Ö.'nün polis merkezine giderek şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Y.Ö. 10 yıl önce tanıştığı bir kişinin, yabancı ülkelerde devam eden alacak davaları bitene kadar kendisinden para talep etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yıllar içinde mağdur Y.Ö. 3,5 milyon dolar ve 5.7 milyon lira verdiği yabancı uyruklu şüpheli tarafından dolandırıldı. Mısır uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne 8 Eylül 2024 tarihinde başvuran mağdur Y.Ö., 2014 yılında tanıştığı Hakan E.’nin kendisine, Fransa ve Amerika’daki Tahkim Mahkemelerinde devam eden yüklü miktarda alacak davası olduğunu söylediğini belirtti. Hakan E'.nin kendisinden yardım istediğini belirten Y.Ö. şüpheliye yardımcı olması halinde kendisine yüksek kar vaadinde bulunduğunu ve davaları kazandığı zaman geri ödeme yapacağını söylediğini de aktardı. Y.Ö. geçen zaman içinde hiçbir geri ödeme alamadığını belirtti. Mağdur Y.Ö. yıllar içinde toplam 3.5 milyon dolar ve 5.7 milyon Türk lirasını Hakan E.’ye verdiğini söyleyerek şüpheliden şikayetçi oldu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı soruşturma kapsamında Hakan E.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Hakan E. sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.