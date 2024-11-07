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        Haberler BBC Dünya Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?

        Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?

        Milyarder iş insanı Elon Musk, Donald Trump'ın en büyük destekçileri arasındaydı ve onun Beyaz Saray'a dönüşü Musk içinde zafer anlamına gelebilir.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 07.11.2024 - 07:24 Güncelleme: 07.11.2024 - 07:59
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        Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?
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        Musk, MAGA şapkası takıyor

        Getty Images

        Musk, seçim kampanyasının son mitinglerinde konuşmalar yaparak, Trump için oy istedi

        Milyarder iş insanı Elon Musk, Donald Trump’ın en büyük destekçileri arasındaydı ve Beyaz Saray’a dönüşü Musk içinde zafer anlamına gelebilir.

        Musk seçim gecesini Trump’ın Florida’nun Mar-a-Lago bölgesindeki evinde izledi.

        Trump’ın seçim galibiyeti netleşmeye başlarken, sahibi olduğu X’teki hesabından,"Amerikan halkı, bu gece Donald Trump'a değişim için çok açık bir yetki verdi” diye yazdı.

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        Donald Trump da Palm Beach Kongre Merkezi'ndeki zafer konuşmasının bir bölümünü Musk’ı övmeye ayırdı. Yeni başkan, SpaceX tarafından üretilen Falcon 9 roketinin tarihi inişini anlattı.

        Elon Musk, Temmuz ayında Pennsylvania’da bir seçim mitingindeki suikast girişimi sonrası açıktan Trump'a destek vermeye başladı.

        Donald Trump’a bağış sağlama amacıyla kurulan bir siyasi örgütlenmenin en önemli destekçileri arasındaydı. Toplam 119 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.

        Ülke seçime geri sayarken, çekişmeli eyaletlerde seçmen kaydı yaptırılmasını teşvik etmek için bizzat çalıştı. Seçmen kaydı yaptıracaklara, çekilişle bir milyon dolar ödül vadetmesi çok tartışıldı.

        Bu çekiliş mahkemeye de taşındı ve bir hakim yasal sorun olmadığına hükmetti.

        Trump’a, ününü, parasını ve sahibi olduğu X platformunu kullanarak destek veren Musk’ın, bu zaferden kazanacağı çok şey olabilir.

        Seçilmiş başkan Donald Trump, ikinci döneminde israfı ortadan kaldırmak için Musk’a yönetiminde görev vereceğini söyledi.

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        Musk söz konusu girişime, DOGE kısaltması üzerinden "Hükümet Verimliliği Bakanlığı" adını verdi. DOGE aynı zamanda milyarder iş insanının popülerleştirdiği bir meme ile kripto para biriminin de adı.

        Uzay araştırmalarını nasıl etkiler?

        Trump'ın başkanlığı, şu anda hükümet uydularını uzaya gönderen SpaceX’e ek faydalar getirebilir.

        Musk, uzay araştırmaları alanında yapılan, rakibi Boeing’inki de dahil, kamu sözleşmelerini yapısı nedeniyle eleştiriyordu. Bu sözleşmelerin, bütçeyi korumayı ve teslim zamanına bağlı kalmayı teşvik etmediğini savunuyordu.

        SpaceX ayrıca, Pentagon ve ABD’nin istihbarat kurumları, casus uydu yatırımı için milyarlarca dolar bütçe ayırmışken, bu alanda çalışmalar yapmaya başladı.

        Trump ayrıca, elektrikli araç piyasasına yönelik düzenlemeleri en aza indirme planını açıklamıştı. Bu da Musk’ın sahibi olduğu Tesla şirketine yarar sağlayabilir.

        Geçtiğimiz ay ABD’de yol güvenliğini denetlemek ve düzenlemekle sorumlu kurum, Tesla'nın otonom sürüş yazılım sistemini incelediğini duyurmuştu.

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        Musk ayrıca, Tesla çalışanlarının sendikalaşmasını engellemeye çalıştığı iddiasıyla da eleştiriliyor.

        Birleşik Otomobil İşçileri, Trump ve Musk arasında X’te geçen bir konuşma sonrası haksız işçi çıkarma uygulaması nedeniyle şikayette bulundu. Söz konusu sohbette Musk, Trump’a grevdeki çalışanları işten çıkardığını söylüyordu.

        Trump ayrıca, kurumlar vergisini ve zenginlere uygulanan vergileri düşürme sözü verdi.

        Bu da Musk'ın muhtemelen yerine getirilmesini umduğu bir diğer sözdü.

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        #Elon Musk
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