Donald Trump, zafer konuşmasını keserek eşi Melania Trump'ı öptü

Donald Trump, henüz resmi sonuçlar açıklanmasa da rakibi Kamala Harris'e fark atarak, ABD'nin 47'nci başkanı oldu. Trump, erken zaferini ilan ettiği konuşmasını, Florida Kongre Merkezi'nde yanına ailesini de alarak yaptı.

"Eşi görülmemiş bir zafer kazandığını" söyleyen Donald Trump; "47'nci başkanınız olarak beni seçtiğiniz için teşekkür ederim. Sizin için mücadele edeceğim. Bu ABD'nin altın çağı olacak" ifadesini kullandı.

Zaferini "tüm zamanların en büyük siyasi anı" olarak nitelendiren Donald Trump, konuşmasını bir yerde keserek, seçim kampanyası boyunca kendisini destekleyen eşi Melania Trump'a sarıldı ve onu öptü.