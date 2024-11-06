Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hakem anlaşması polemiği!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaşanan tartışmalı pozisyonları yabancı hakemlerin değerlendirmesi için Galatasaray ile anlaştıklarını açıkladı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ise böyle bir anlaşmanın henüz yapılmadığını söyleyerek, Ilıcalı'yı yalanladı.

Ilıcalı, yeni bir açıklama paylaşarak, İbrahim Hatipoğlu'na cevap verdi.

İşte yapılan açıklama:

"Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık.

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İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."