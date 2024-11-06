Donald Trump zaferini ilan etti! Trump'la birlikte kazanan ve Kamala Harris'le birlikte kaybeden ünlüler - magazin haberleri

Donald Trump zaferini ilan etti! Trump'la birlikte kazanan ve Kamala Harris'le birlikte kaybeden ünlüler - magazin haberleri

ABD başkanlık seçiminde henüz resmi sonuç açıklanmasa da Donald Trump zafere çok yakın. Rakibi Kamala Harris ile farkı açtığı görülen Trump, kürsüye çıkarak ilk açıklamasını yaptı ve "eşi görülmemiş bir zafer kazandığını" söyledi.

"47. başkanınız olarak beni seçtiğiniz için teşekkür ederim. Sizin için mücadele edeceğim. Bu ABD'nin altın çağı olacak" diyen Trump'ın zaferini ilan etmesinin ardında gözler, adayları destekleyen ünlü isimlere çevrildi.

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Kamala Harris'in destekçileri şimdilik sessiz kalmayı tercih ederken, Donald Trump'ın en önemli destekçisi konumundaki milyarder girişimci Elon Musk, sahibi olduğu X platformu üzerinden seçim boyunca ve seçimden sonra Trump mesajları atmaya devam etti.

Elon Musk, 2022'de Twitter'ı satın aldığında şirketin merkezine giderken labavosunu da taşımıştı LAVABOSUNU BEYAZ SARAY'A TAŞIDI Tesla ve SpaceX'in kurucusu, "Gelecek harika olacak" şeklinde attığı zafer mesajının yanı sıra Twitter'ı satın aldıktan sonra Twitter'in merkezine girerken paylaştığı elinde labavosunu taşıma görüntüsünü bu defa Beyaz Saray'a uyarladı. Elon Musk, Donald Trump’a hükümetin etkin çalışmasına ilişkin bir başkanlık komisyonu kurulmasını ve bu komisyonun başına da kendisinin atanması teklifinde bulunmuştu. Trump, bu teklife "Bunu yapmayı çok isterim" diye cevap vermişti.

REKLAM CARDI B'DEN TEPKİ ÇEKEN YENİLGİ AÇIKLAMASI Kamala Harris cephesinde genel olarak bir sessizlik hakimken ilk tepki veren isim, rap şarkıcısı Cardi B oldu. Sert bir açıklama yapan şarkıcı, Trump'ın önde çıktığı eyaletleri ima ederek; "Bazılarınızın kasırgalarla karşılaşmasının nedeni budur" dedi. Doğrudan eyalet veya bölge adı vermese de yorumu birçok kişi tarafından kasırgalardan sıklıkla etkilenen Florida ve Teksas gibi Trump eğilimli eyaletlere bir tepki olarak algılandı. Cardi B, gönderisini paylaştıktan kısa bir süre sonra sildi. Ancak silmesine rağmen şarkıcı, tepkilerden kurtulamadı.

REKLAM HARRIS MİTİNGLERİNDE BAŞROL ÜNLÜLERİNDİ Donald Trump ile Kamala Harris arasında geçen başkanlık yarışında kazanan ve kaybeden aynı zamanda onları destekleyen ünlü isimler de oldu. Kamala Harris'e desteğini açıklayan ilk isimlerden biri Taylor Swift'ti. Milyonlarca hayranı olan sanatçının etki seviyesinin yüksek olması beklense de sonuçta deteklediği aday seçimi kaybetti. Beyonce, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Christina Aguilera, Oprah Winfrey gibi isimler sadece sosyal medyadan destek açıklamakla yetinmedi, Harris'in farklı zamanlarda düzenlediği mitinglere katılarak oy istedi.

Katy Perry, mitingden seslenirken, Kamala Harris'in seçilmesi halinde kızının geleceğini koruyabileceğini söyledi. Kamala Harris için canhıraş çalışan isimlerin başında Jennifer Lawrence geldi. İkinci çocuğuna hamile olan oyuncu, büyük bir fedakarlık örneği göstererek, kapı kapı dolaşıp kararsız seçmenin tercihini Harris'e çevirmeye çalıştı. REKLAM Jennifer Lawrence, seçime sayılı gün kala Nevada'da yerel yetkililerle bir araya gelerek kapıları çaldı ve Kamala Harris'e oy istedi. Hamile oyuncu Jennifer Lawrence, Harris'e oy istemek için kapı kapı dolaştı

"BEN OY VEREMİYORUM AMA SİZ VERİN" Ünlü NBA yıldızı LeBron James, "Çocuklarımı, ailemi ve nasıl büyüyeceklerini düşündüğümde, seçim benim için açık. Kamala Harris'e oy verin" çağrısı yaptı. Uzun yıllar Cumhuriyetçi parti üyesi olarak California valiliği yapan oyuncu Arnold Schwarzenegger, tarafını bu seçimde değiştirdiğini açıklayarak Kamala Harris'e oy istedi. ABD vatandaşı olmayan Barbadoslu şarkıcı Rihanna da "Ben oy veremiyorum ama siz verin" diyerek tarafını Harris olarak belli etti. HARRIS'LE BİRLİKTE YENİLDİLER

Kamala Harris ile birlikte yenilen isimler arasında George Clooney, Jessica Alba, Jennifer Aniston, Bill Gates, Ricky Martin, Eminem, Lizzo, Usher, Olivia Rodrigo, John Legend, Kesha, Billie Eilish, Bruce Springsteen, Neil Young, Octavia Spencer, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, Whoopi Goldberg, George Clooney, Barbra Streisand, Rosie O’Donnell, Jamie Lee Curtis, Robert De Niro, Anne Hathaway, Spike Lee, Steven Spielberg, Bad Bunny gibi ekranlardan tanıdığımız pek çok isim var. REKLAM TURMP İLE BİRLİKTE KAZANDILAR Kamala Harris'in etrafını saran ünlüler için 'devler ligi' benzetmesi yapılırken Donald Trump'ı destekleyen ünlüler de azımsanmayacak kadar fazlaydı.

Mel Gibson, Dennis Quaid, Jon Voight (Angelina Jolie'nin babası), Rosanne Barr ve Zachary Levi, en tanınan Trump destekçilerinin başında geliyordu. Eski profesyonel güreşçi ve oyuncu Hulk Hogan, Trump'ın mitinginde kürsüde renkli bir şovla desteğini açıkladı. Müzisyenler Amber Rose, Azealia Banks; efsanevi boksör Mike Tyson; eski NBA yıldızı Magic Johnson da seçimi Trump'ın kazanmasını isteyenler olarak öne çıktı. Yakında Mike Tyson ile gösteri maçına çıkmaya hazırlanan boksör ve Youtuber Jake Paul de etki gücü geniş bir isim olarak Trump'a oy çağrısı yapan video yayınladı.

Donald Trump'ın zafere yaklaşmasında ne kadar etkili oldukları ölçülemese de Trump'la birlikte destekçileri de ABD'nin başkanlık yarışını kazanmış oldu.