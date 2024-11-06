Acemoğlu: Trump 2.0 büyük tehlike

Prof. Dr. Acemoğlu Nobel ödülünden sonra ilk özel röportajında Trump'ın ikinci döneminin daha büyük bir tehlike olduğunu belirtti.

Acemoğlu Türkiye için de fırsat penceresinin kapanmak üzere olduğunu, teknoloji ve yapay zeka için eğitim sistemine önem verilmesi gerektiğini söyledi.

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Röportajda Acemoğlu'nun öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:

Nobel ödülü hakkında Acemoğlu, "Çok büyük bir onur, rüya gibi bir şey. Ama hayatımda hiçbir şey değişmedi, aynı şeyleri yapmaya devam edeceğim" dedi ve şunları söyledi:

"Özellikle gelecek birkaç sene içinde demokrasi ve yapay zekâ konusundaki çalışmalarıma ağırlık vermeyi düşünüyordum. ABD’den seçim sonuçları geliyor. Dünyanın her bir tarafında demokrasinin ne kadar tehlikeli durumda olduğunu görüyoruz. Yapay zeka giderek hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Her açıdan hayatımızı değiştirecek bir akım… Bunların hem iş dünyası için çok önemli olduğunu düşünüyorum, aynı zamanda bilim dünyası için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlara katkıda bulunmak ve kamuoyuyla da paylaşmak istiyorum. Hem akademik çalışmalarda hem çalışacağım kitaplar konusunda bu konulara odaklanmayı istiyorum. Şimdi iki kitaba başlamak üzereyim. Birincisi demokrasi konusunda; ‘toplumun organizasyonu nereden geliyor? değişik politik sistemleri bakış açısı nasıl belirleniyor?’ tarihten başlayarak demokrasiye gelmek ve demokrasinin zayıflıklarını anlayıp bunu 21. yüzyılda iyi bir pratiğe dönüştürebileceğimiz düşünen bir kitap diğeri ise yapay zeka ve insanların geleceği üzerine olacak"

"ÖNÜMÜZDE BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK ÇAĞI VAR" ABD seçim sonuçları hakkında da değerlendirmede bulunan Acemoğlu, "Trump 2.0 dönemi çok daha büyük bir tehlike. Trump çok agresif durumda. Bu bir tek ABD için değil dünya için tehlike. ABD kurumları dünyayı etkiliyor. Önümüzde büyük bir belirsizlik çağı var" dedi. Acemoğlu, "Sivil toplum çok daha kutuplanmış durumda. Cumhuriyetçi Parti tamamen Trump‘ın elinde Trump daha agresif çevresindeki insanlar onun ajandasıyla uyumlu insanlar, içeride onu durduracak herhangi birisi yok ilk dönemdeki gibi. Düşmanlarımdan intikam alacağım diye bir söylemle geliyor. Bu çok büyük tehlike zaten Amerikan demokrasisinin büyük zayıflıkları var. Amerikan kurumları kuvvetlidir bir şey olmaz diye bir düşünmek hiçbir zaman mantıklı değil. Önümüzde büyük bir belirsizlik çağı var. Bu tek Amerika için değil Amerika’nın kurumları dünya ekonomisini etkiliyor jeopolitik dengeyi etkiliyor" dedi.