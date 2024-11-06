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        Haberler Dünya Dünyadan Donald Trump'a tebrik mesajları | Dış Haberler

        Dünyadan Donald Trump'a tebrik mesajları

        Dünyanın gözü ABD seçimlerinde... ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump, 47. ABD Başkanı olduğunu duyurdu. Trump'a dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:30
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        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
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        Dünya, ABD'de Donald Trump ile Kamala Harris arasında gerçekleşen seçimlere kilitlendi.

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        ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump, 47. ABD Başkanı olduğunu duyurdu. Trump'a dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye başladı.

        NETANYAHU: BU ÇOK BÜYÜK BİR ZAFER

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ı ilk kutlayan isimlerden biri oldu. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Netanyahu, "Sevgili Donald ve Melania Trump, Tarihin en büyük geri dönüşünü kutluyoruz!

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        Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ​​ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor. Bu çok büyük bir zafer!" ifadelerini kullandı.

        AVUSTURYA

        Trump seçim zaferini ilan ederken, Avusturya Şansölyesi Nehammer, "Trump'ı seçim zaferi için tebrik ediyorum. Bağlarımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

        MACARİSTAN

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Trump'ı tebrik etti. Orban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın ihtiyacı olan bir zaferdi. ABD tarihinin en büyük geri dönüşü!" açıklamasında bulundu.

        NATO

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Trump'ı tebrik etti ve "Trump'ı ABD seçimlerindeki zaferi için tebrik ediyorum. Onun liderliği müttefikliğimiz için önemli. NATO ile ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

        ZELENSKIY TRUMP'I KUTLADI

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik ederek, "Başkan Trump'ın küresel ilişkilerde 'güç yoluyla barış' yaklaşımına olan bağlılığını takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'ı kutladı.

        Mesajında, Trump'ı "etkileyici zaferi" elde etmesinden dolayı tebrik ettiğini bildiren Zelenskiy, eylülde kendisi ile ABD'de "muhteşem" bir toplantı düzenlediklerini belirtti. Zelenskiy, "O toplantıda Ukrayna-ABD stratejik ortaklığını, Zafer Planı ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına son verme çözümlerini ayrıntılı olarak ele almıştık." ifadesini kullandı.

        ÇİN

        Donald Trump'ın ABD Başkanlık Seçimleri'nden zaferle çıkmasının ardından, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamada bulundu.

        Çin'in ABD ile karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği temelinde çalışmaya devam edeceğini söyleyen Sözcü Mao Ning, Trump'ın Oval Ofis'e dönmesinin ABD-Çin ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorusuna "ABD'ye yönelik politikamız tutarlı" yanıtını verdi.

        ARJANTİN

        Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Donald Trump'ı seçim zaferinden dolayı kutladı:

        "Görevinizi yerine getirme konusunda Arjantin'e güvenebileceğinizi biliyorsunuz. Başarılar."

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        #Donald Trump
        #ABD seçim
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