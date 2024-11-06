Dünyadan Donald Trump'a tebrik mesajları
Dünyanın gözü ABD seçimlerinde... ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump, 47. ABD Başkanı olduğunu duyurdu. Trump'a dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye başladı
Dünya, ABD'de Donald Trump ile Kamala Harris arasında gerçekleşen seçimlere kilitlendi.
ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump, 47. ABD Başkanı olduğunu duyurdu. Trump'a dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye başladı.
NETANYAHU: BU ÇOK BÜYÜK BİR ZAFER
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ı ilk kutlayan isimlerden biri oldu. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Netanyahu, "Sevgili Donald ve Melania Trump, Tarihin en büyük geri dönüşünü kutluyoruz!
Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor. Bu çok büyük bir zafer!" ifadelerini kullandı.
AVUSTURYA
Trump seçim zaferini ilan ederken, Avusturya Şansölyesi Nehammer, "Trump'ı seçim zaferi için tebrik ediyorum. Bağlarımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
MACARİSTAN
Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Trump'ı tebrik etti. Orban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın ihtiyacı olan bir zaferdi. ABD tarihinin en büyük geri dönüşü!" açıklamasında bulundu.
NATO
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Trump'ı tebrik etti ve "Trump'ı ABD seçimlerindeki zaferi için tebrik ediyorum. Onun liderliği müttefikliğimiz için önemli. NATO ile ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
ZELENSKIY TRUMP'I KUTLADI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik ederek, "Başkan Trump'ın küresel ilişkilerde 'güç yoluyla barış' yaklaşımına olan bağlılığını takdir ediyorum." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'ı kutladı.
Mesajında, Trump'ı "etkileyici zaferi" elde etmesinden dolayı tebrik ettiğini bildiren Zelenskiy, eylülde kendisi ile ABD'de "muhteşem" bir toplantı düzenlediklerini belirtti. Zelenskiy, "O toplantıda Ukrayna-ABD stratejik ortaklığını, Zafer Planı ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına son verme çözümlerini ayrıntılı olarak ele almıştık." ifadesini kullandı.
ÇİN
Donald Trump'ın ABD Başkanlık Seçimleri'nden zaferle çıkmasının ardından, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamada bulundu.
Çin'in ABD ile karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği temelinde çalışmaya devam edeceğini söyleyen Sözcü Mao Ning, Trump'ın Oval Ofis'e dönmesinin ABD-Çin ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorusuna "ABD'ye yönelik politikamız tutarlı" yanıtını verdi.
ARJANTİN
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Donald Trump'ı seçim zaferinden dolayı kutladı:
"Görevinizi yerine getirme konusunda Arjantin'e güvenebileceğinizi biliyorsunuz. Başarılar."