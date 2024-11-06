Dünyadan Donald Trump'a tebrik mesajları

Dünya, ABD'de Donald Trump ile Kamala Harris arasında gerçekleşen seçimlere kilitlendi.

ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump, 47. ABD Başkanı olduğunu duyurdu. Trump'a dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ı ilk kutlayan isimlerden biri oldu. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Netanyahu, "Sevgili Donald ve Melania Trump, Tarihin en büyük geri dönüşünü kutluyoruz!

Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ​​ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor. Bu çok büyük bir zafer!" ifadelerini kullandı.

AVUSTURYA

Trump seçim zaferini ilan ederken, Avusturya Şansölyesi Nehammer, "Trump'ı seçim zaferi için tebrik ediyorum. Bağlarımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Trump'ı tebrik etti. Orban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın ihtiyacı olan bir zaferdi. ABD tarihinin en büyük geri dönüşü!" açıklamasında bulundu.

NATO

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Trump'ı tebrik etti ve "Trump'ı ABD seçimlerindeki zaferi için tebrik ediyorum. Onun liderliği müttefikliğimiz için önemli. NATO ile ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.