Ankaralı Turgut'tan kötü haber
Bir süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Ankaralı Turgut, entübe edildi
Giriş: 05.11.2024 - 09:46 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:01
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'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı.
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Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.
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Ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi. Turgut Karataş, entübe edildi.
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Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.
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