Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü

Beyoğlu'nda metro inşaatının beton dökümü sırasında iskele çöktü, 5 işçi yaralandı.

Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN YOK, 5 İŞÇİ DE KURTARILDI

5 işçinin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi üzerine göçük alanında kalan 2 işçinin ilk müdahale sonucu, diğer 3 işçinin de ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Valiliğin açıklamasında, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan metro şantiye alanında göçük meydana geldiği, olayın ardından bölgeye çok sayıda emniyet, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Olayda iki işçinin göçük alanından ilk müdahale sonucu çıkarıldığı belirtilen açıklamada, "Göçükte kalan 3 işçi ise ekiplerin çalışması sonucu çıkarılmıştır. Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.