İstanbul'da acı olay, 12 Kasım'da Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet (36) ve Çiğdem Böcek (27) çifti, çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile birlikte Fatih'teki bir otelde konaklamaya başladı.

REKLAM advertisement1

ÖNCE İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, 3 yaşındaki kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ve ağabeyi Kadir Muhammet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNE DE CAN VERDİ BABA TEDAVİ ALTINDA

Dün sabah saatlerinde ise anne Çiğdem Böcek de hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek'in ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

REKLAM

AYNI OTELDE 2 YENİ VAKA

İstanbul'daki gıda zehirlenmesi faciasında sıcak bir gelişme daha yaşandı. Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

İKİ TURİST HASTANEYE KALDIRILDI

İtalya uyruklu 21 yaşındaki Mustafa Taamart ve Fas uyruklu 23 yaşındaki Reda Fakhri, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Her iki turistin de kusma şikayetinin olduğu belirtildi.

OTELDE İNCELEME BAŞLATILDI

Olay Yeri İnceleme ekiplerince otelde inceleme başlatılırken, turistlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

OTELDE BİR ODADA İLAÇLAMA YAPILMIŞ Otel yetkilileri, otelde yeme içme hizmetinin verilmediğini söylerken, otelin bir odasında 11 Kasım Salı günü, ilaçlama yapıldığı öğrenildi. Böcek ailesinin ve diğer 2 turistin kaldıkları odadaki eşyalar, polis ekipleri tarafından alınarak incelemeye götürüldü. FIRINCI DA GÖZALTINA ALINDI İlaçlama olayıyla ilgili ilaçlama şirketinin sahibi, otelin yakınındaki fırıncı ve odayı ilaçlayan kişilerin de aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 8'ye yükseldi. ANNE VE 2 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ İstanbul'daki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatlarını kaybeden Çiğdem, Kadir Muhammet ve Masal Böcek için Afyonkarahisar Bolvadin ilçesindeki Müslümana Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Anne ve 2 çocuğu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı! Haberi Görüntüle