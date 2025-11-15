Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Lübnan İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek | Dış Haberler

        Lübnan İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek

        Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan topraklarında inşa ettiği 2 beton duvara dair Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil şikayette bulunulması talimatını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 20:07 Güncelleme: 15.11.2025 - 20:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lübnan İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in sınır hattını aşarak Lübnan topraklarında inşa ettiği 2 beton duvara ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) "acil şikayette" bulunulması talimatını verdi.

        Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İsrail'in sınır ihlalinin ardından Dışişleri Bakanı Yusuf Recci'den, Lübnan'ın BM Daimi Temsilciliği aracılığıyla İsrail'e karşı "acil şikayetin" Güvenlik Konseyi'ne iletilmesini istedi.

        Avn, şikayete İsrail'in inkarını geçersiz kılan BM raporlarının da eklenmesini talep etti.

        BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun "Mavi Hat" olarak bilinen sınırı geçerek Lübnan toprakları içinde 2 beton duvar inşa ettiğini belirterek bunun, BMGK'nin 1701 sayılı kararının ihlali olduğunu bildirmişti.

        REKLAM

        UNIFIL'DEN AÇIKLAMA

        UNIFIL, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, UNIFIL askerlerinin geçen ay Lübnan'ın güneyindeki Yarun beldesinin güneybatısında İsrail'in inşa ettiği beton duvarın coğrafi ölçümünü yaptığı belirtildi.

        Yapılan incelemeler sonucu duvarın, İsrail-Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınırı geçerek Lübnan topraklarına yapıldığı ifade edildi.

        Ölçüm sonuçlarının İsrail tarafına iletildiği ve duvarın belirtilen hattan geri çekilmesinin talep edildiği kaydedilen açıklamada, İsrail'den konuya ilişkin herhangi bir yanıt alınamadığı aktarıldı.

        UNIFIL unsurlarının kasım ayında da Yarun'un güneydoğusunda başka bir duvarın inşa edildiğini tespit ettiği ve bunun da bir bölümünün Mavi Hat'ı aştığı vurgulandı.

        Açıklamada, "İsrail'in Lübnan topraklarındaki varlığı ve yürüttüğü inşaat faaliyetleri, BMGK'nin 1701 sayılı kararının yanı sıra Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir. İsrail ordusunu, Mavi Hat'ın tamamına saygı göstermeye ve hattın kuzeyinde kalan tüm bölgelerden çekilmeye bir kez daha çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

        Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

        BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

        BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

        1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

        *Fotoğraflar: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        İstanbul'da sahile akın
        İstanbul'da sahile akın
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        "Burada herkesin yeri dolar"
        "Burada herkesin yeri dolar"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        İddia: ABD'nin Suriye ile anlaşması İsrail'i endişelendirdi
        İddia: ABD'nin Suriye ile anlaşması İsrail'i endişelendirdi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Habertürk Anasayfa