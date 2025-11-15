Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın'dan Rafa Silva'ya: Burada herkesin yeri dolar - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın'dan Rafa Silva'ya: Burada herkesin yeri dolar

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı haftasında Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın hem antrenmana hem maça çıkmak istemediğini söyleyerek, "Burası Beşiktaş camiası, burada herkesin yeri dolar" dedi. Yalçın, Rafa Silva'ya kapılarının açık olduğunu da dile getirdi.

        Giriş: 15.11.2025 - 17:33 Güncelleme: 15.11.2025 - 17:33
        "Burada herkesin yeri dolar"
        Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı'nın da katıldığı basın toplantısı düzenledi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki toplantıda konuşan Yalçın, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın durumu, ligdeki konumları ve mevcut kadro hakkında soruları yanıtlayarak samimi açıklamalarda bulundu.

        Rafa Silva ile yapıcı şekilde iletişime geçmeye çalıştığını vurgulayan Sergen Yalçın, "Milli maç arasında Serkan Hoca (Reçber) ile yeni çalışma sistemimizle alakalı toplantı yapıp pozitif şekilde kulüpteki gelişmelerden basını haberdar etmek istiyorduk. Maalesef yaşanan süreç bizi bu duruma getirdi. Antrenman yaptığımız oyuncuyu burada anlatmamız, tartışmamız ne kadar doğru? Ama işi bu raddeye getirdiniz. Özellikle sosyal medya felaket. Bu arada sosyal medya benim hiçbir şekilde umurumda değil. Bu arada benim için önemli olan maça gelen gerçek Beşiktaş taraftarıdır. Olay bugünün olayı değil. Bu süreçte bu güne kadar hiç idare etmediğimiz kadar oyuncu idare ettik. Ben oyuncularımla bireysel olarak toplantı yapmayı, onları dinlemeyi severim. Bu benim sık sık başvurduğum bir çalışma şeklidir. Göreve başladığım gün Rafa’nın da olduğu 4 yabancı oyunca ile toplantı yaptık. 'Futbolu bırakmak istiyorum. Burada durmak istemiyorum, burada mutsuzum' dedi. Keny Arroyo da aynı şeyleri daha net bir şekilde telaffuz etti. Başkanla konuşup önünü açalım dedim. Rafa Silva konusunda durum daha farklı. Biz seni rahat ettiririz diye oyuncunun kafasını rahatlatmaya yönelik konuşma gerçekleştirdik. Saha sonuçları maalesef sağlıklı olmayınca üzerimize daha çok gelmeye başladılar. Oyuncu ile tekrar bir araya gelerek toparlamaya çalıştık. Maalesef Kasımpaşa maçının olduğu hafta oyuncu bize antrenmana çıkmayacağını, maçlarda oynamayacağını söyledi. Ekibimi topladım ve Rafa’yı serbest bırakın, nasıl istiyorsa öyle yapsın dedim. Oyuncu vitesi artırdı ve maçlara da çıkmayacağını dile getirdi. Olay bu aşamadan sonra bizden çıktı. Yönetimsel bir konu oldu" diye konuştu.

        "BURADA HERKESİN YERİ DOLAR"

        Rafa Silva ile çözüm odaklı iletişime geçemediklerini dile getiren Sergen Yalçın, "Oyuncu bizim en değerli oyuncumuz. Bizim kapımız bugün de açık. Gelsin antrenman yapsın, hafta sonu maça çıksın. Fakat oyuncu bizimle menajeri aracılığıyla konuşmaya başladı. Oyundan neden çıkardın diye soracak olursanız; Evet oyundan çıkardık yani. Messi, Ronaldo da oyundan çıkıyor sonuçta. Camiaya hizmet etmek her şeyden önemlidir. Rafa dışında 27-28 oyuncumuz daha var. Onlarla da ilgilenmemiz lazım. Menajeri bizi arayarak çeşitli isteklerde bulunmaya başladı. Burası Beşiktaş camiası. Burada herkesin yeri dolar. Rafa Silva’nın da Sergen Yalçın’ın da yeri dolar. Şanssızlığımız olmasaydı bunlar o kadar da öne çıkmayacaktı. Benim gönlüm bu konuda çok rahat. Bu saatten sonra konu başkanın ve yönetimin konusudur" açıklamalarında bulundu.

        "BU DURUM BENİM ÇÖZECEĞİM BİR DURUM DEĞİL"

        Kendisinin konuya yapıcı ve olumlu yaklaştığını ve oyuncuya açık kapı bıraktığını tekrar eden Sergen Yalçın, "Birçok problemle karşılaşacağımızı biliyorduk. Bunların bilincinde işe başladık. Plan ve programımızı yaptık. Fakat böyle bir sorunun önümüze geleceğini bilemiyorduk. Böyle bir krize hiç hazırlığımız yoktu. Aslında iyi de idare ettik. Sizlerin yeni haberi oldu. Rafa Silva Krizini önce camia içinde çözmeye çalıştık. Ben Samuel Eto ile çalıştım arkadaşlar. Türkiye’ye onun kadar yıldız olan bir oyuncu geldi mi? Bu sorunları halletmek bizim için kolay. Fakat Oyuncunun da olumlu yönde adım atması gerekiyor. Oyuncunun bize karşı bir terbiyesizliği de yok. Üzerine düşen görevleri de yapıyor. Gerekli gördüğüm yerde ben balatayı vurup kendim işi çözerdim. Profesyonel kontratına saygı duyup gerekliliğini yapmıyor. Oyuncu bunları yapmıyorsa bu durum benim çözeceğim bir durum değil" şeklinde konuştu.

        "TÜM TAKIM ONUN OYUN SİSTEMİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ"

        Göreve başladıklarında tüm oyuncu transferlerinin ve sistemin Rafa Silva üzerine kurulu olduğunu gördüklerini açıklayan Yalçın, "İlk göreve geldiğim günden itibaren aynı şeyleri söylüyorum. Ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Takımın gelişmesi için birçok hamle yapıyoruz. Zamanla her şeyi düzelteceğiz. İlk olarak Rafa Silva sorununu oyuncuya ve kulübe zarar vermeden çözmemiz gerekiyor. Ben oyuncularla birlikte yaşıyorum. Onlarla baba-oğul gibiyiz. Küçük problemlerimizi kendi aramızda çözeriz. Çözemediğimiz, bizi aşan konu olursa da başkana bunu iletirim. Keşke buraya gelse o da konuyu anlatsa. Tüm takım onun oyun sistemine göre hazırlanmış ve o şekilde transferler yapılmış. Hiçbir oyuncuya karşı önyargılı davranmam. Onlardan en fazla verimi almaya çalışırım. Ülkede öyle bir futbol iklimi var ki; beni buraya çıkarak açıklama yapmak zorunda bıraktınız. En kötü tarafı da yazılan her şeye taraftarımız inanıyor. Büyük takımda çalışıyorsanız bazı gerçekler vardır. Başarılı değilseniz çok fazla görevde kalamazsınız. Biraz zamana ihtiyacımız olduğunu söyledim. Taraftarımız bize bu zamanı vermezse kim alacak bu zamanı? Her gün bu sorunlarla mı uğraşacağız yoksa takımı maça mı hazırlayacağız? Bırakın da biraz da işimizi yapalım. Konsantre olmamız lazım. Ligin bitmesine daha çok uzun bir süre var" açıklamalarında bulundu.

        Şampiyonluk şansları hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan siyah-beyazlıların teknik direktörü, "Puan olarak rakiplerimiz bizden öndeler. Kolay değil ama bu futbol. Günün neler getireceği belli olmaz" diye cevap verdi.

