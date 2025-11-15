Habertürk
        Türkiye - Bulgaristan: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Türkiye - Bulgaristan: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        'Bizim Çocuklar', Bursa'da Bulgaristan'ı devirdi, Dünya Kupası yolunda play-off oynamayı garantiledi... 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda ikinci sırada yer alan A Milli Takımımız, 5. maçında ağırladığı Bulgaristan'ı Hakan Çalhanoğlu (pen.) ve Chernev'in (kendi kalesine) golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Ay-yıldızlılar gruptaki son maçında 15 puanı bulunan lider İspanya'ya konuk olacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.11.2025 - 18:33 Güncelleme: 15.11.2025 - 22:06
        A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0'lık skorla devirdi.

        Bursa'da oynanan mücadelede ay-yıldızlılara üç puanı getiren golleri 18. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 83. dakikada Chernev (kendi kalesine) kaydetti.

        PLAY-OFF'U GARANTİLEDİK

        Grupta puanını 12'ye çıkaran ve bitime 1 maç kala grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyen 'Bizim Çocuklar', Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynamayı garantiledi.

        GRUP LİDERLİĞİ İÇİN İSPANYA'YI EN AZ 7 FARKLA YENMELİYİZ

        A Milliler, gruptaki 6. ve son maçında 18 Kasım Salı akşamı 15 puanlı grup lideri İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların, grup lideri olup direkt Dünya Kupası'na katılmak için İspanya'yı en az 7 farklı mağlup etmesi gerekiyor. Puan eşitliği halinde kurallar gereği grup liderini genel averaj belirleyecek. Son maçlar öncesi lider İspanya'nın averajı +19. A Milliler'in ise +5 averajı bulunuyor.

        DÜNYA KUPASI YOLU

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

        Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

        Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        12. dakikada milli takımın sol taraftan gelişen atağında Kenan Yıldız, rakibini geçerek ceza alanına girdi. Kenan'ın pasında altıpas önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, top yandan auta çıktı.

        16. dakikada ay-yıldızlı ekip penaltı kazandı. Ceza alanı dışından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, direkt kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak, barajdan döndü. Maçın hakemi, pozisyonda elle oynandığını tespit ederek penaltı kararı verdi. 18'inci dakikada penaltıyı kullanan Hakan Çalhanoğlu, kaleci Mitov ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

        22. dakikada milliler ikinci gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şık vuruşunda, kaleci Mitov sol tarafına uzanarak son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        56. dakikada sağ kanattan gelişen milli takım atağında, Oğuz Aydın'ın ortasında ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

        58. dakikada Bulgaristan gole yaklaştı. Rusev'in ceza yayı önünden vuruşunda yan direkten oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

        66. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci gole çok yaklaştı. Arda Güler'in pasında topla buluşan Kenan Yıldız, sol çaprazda rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Kenan'ın yerden sert şutunda, top az farkla dışarı çıktı.

        72. dakikada sağ kanattan gelişen milli takım atağında, Arda'nın pasıyla topla buluşan Kaan, son çizgiye inmeden topu Oğuz'a aktardı. Oğuz'un pas verdiği müsait pozisyondaki İsmail'in uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

        78. dakikada sol kanattan gelişen Bulgaristan atağında, ceza sahasına giren Rusev'in sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır şık bir kurtarışla topu kornere çeldi.

        84. dakikada milliler farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan taç çizgisi yakınlarından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Bulgaristan savunmasındaki Chernev, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

        Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

        Hakemler: Nicholas Walsh, Francis Connor, Daniel McFarlane (İskoçya)

        Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 61 Kaan Ayhan-Dk. 80 Atakan Karazor), Merih Demiral (Dk. 46 Samet Akaydin), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 61 Mert Müldür), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler (Dk. 88 Yusuf Sarı), Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

        Bulgaristan: Mitov, Petrov, Kraev (Dk. 72 Chochev), Chernev, Gruev, Kristian Dimitrov, Zdravko Dimitrov (Dk. 72 Petkov), Rusev (Dk. 86 Nikolov), Despodov (Dk. 63 Minchev), Krastev, Georgiev

        Goller: Dk. 18 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan), Dk. 84 Chernev (Kendi kalesine) (Türkiye)

        Sarı kartlar: Dk. 20 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 40 Arda Güler, Dk. 89 İsmail Yüksek (Türkiye), Dk. 64 Georgiev (Bulgaristan)

