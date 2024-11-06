Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        28
        Samsunspor
        SAMS
        25
        Fenerbahçe
        FB
        23
        Beşiktaş
        BJK
        20
        ikas Eyüpspor
        EYP
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Bellona Kayserispor
        KYS
        9
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Deniz Gül, Türk Milli Takımı'nı seçti. - Futbol Haberleri

        Deniz Gül, Türk Milli Takımı'nı seçti.

        Porto forması giyen Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

        Giriş: 06.11.2024 - 14:55 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Porto forması giyen 20 yaşındaki Deniz Gül, Türk Milli takımını tercih etti!

        CEYHUN KAZANCI MÜJDEYİ VERMİŞTİ

        TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Milli Takım için müjde vermişti. Kazancı, "Deniz Gül ile görüşüyoruz. Mevki olarak da tartışmaların odağında olan bir mevkide, 9 numarada oynuyor. Gönlü de var" ifadelerini kullanmıştı.

        İsveç ekibi Hammarby'den Portekiz devi Porto'ya transfer olan Gül, 5 maçta 2 gol attı.

        DENİZ GÜL KİMDİR?

        Türk asıllı İsveçli oyuncu Deniz Gül 2 Temmuz 2004 tarihinde Stockholm’da dünyaya geldi.

        Santrafor olarak görev yapan oyuncu İsveç U19, U20 ve U21 takımlarında forma giydi.

        Profesyonel Futbol kariyerine Djursholm U17 takımında başlayan oyuncu Hammarby U19 takımına transfer olurken 2022-2023 sezonunda Hammarby’nin A Takımına yükselme başarısı gösterdi.

        2024-2025 sezonunda Hammarby’den 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Porto’ya transfer oldu. Deniz Gül, Porto ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Asıl mevkisi santrafor olan Deniz Gül sol kanatta da görev alabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        'Anadolua' cinsi çekirgenin iki yeni türü keşfedildi
        'Anadolua' cinsi çekirgenin iki yeni türü keşfedildi
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        Habertürk Anasayfa