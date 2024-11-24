Galatasaray, Muslera'nın alternatifini buldu: Alisson
Galatasaray, sözleşmesinde son sezona giren Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Liverpool'un yıldız kalecisi Alisson Becker'i gündemine aldı.
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Trendyol Süper Lig'de son olarak Bodrum deplasmanına çıkan tek golle kazanan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerine sürpriz bir ismi getirmeyi planlıyor.
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Sarı-kırmızılılarda birçok kupa kazanan ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran 38 yaşındaki Muslera'nın dönemi yavaş yavaş sona yaklaşıyor.
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Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin ardından futbolu bırakması da beklenen Fernando Muslera'nın yerine gelecek ismi İspanyol basını duyurdu.
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ALISSON BECKER İDDİASI
Todo Fichajes'te yer alan habere göre; Galatasaray, Liverpool'da forma giyen Brezilyalı kaleci Alisson Becker ile ilgileniyor.
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Cladiuo Taffarel aracılığıyla oyuncuyu ikna etmeye çalışacak olan sarı-kırmızılı ekip, devre arasından itibaren bu transfer için çalışmalara başlayacak.
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Öte yandan haberde yıldız oyuncunun Liverpool'dan ayrılmaya istekli olmadığı belirtilirken Galatasaray'ın da Liverpool ve oyuncuya baskı kuracağı söylendi.
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Liverpool formasıyla toplamda 271 resmi maçta görev yapan Alisson, Brezilya Milli Takımı'nın kalesini de 70 kez korudu.
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