Eski hakemler değerlendirdi: Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?

"SARI KART YANLIŞ"

Djiku'nun Cardoso'ya yaptığı faulü sonrası sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Faulü tartışırım. Bir çekme tutma yok. Sarı kart yanlış.

Bülent Yıldırım: Stoperler hiç mücadele edemiyorlar. Hakemlerin bunu doğru ayarlaması lazım. Abdülkerim'in gördüğü sarı kart gibi bu da. Bu adam nasıl ikili mücadele edecek.

Deniz Çoban: Burada asıl sorun şu; Djiku'nun sonradan hakeme yaptığı hareketler.

Bülent Yıldırım: Ne demek bunlar? Bana bunun kararı destekleyici nitelikte olduğu, saygısını sunduğu hareket denir mi? Masum mu bu hareketler