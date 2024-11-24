Eski hakemler değerlendirdi: Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
Eski hakemler, Kayserispor-Fenerbahçe ve Bodrum FK-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
- 1
BODRUM FK-GALATASARAY: KIRMIZI KART
Bahattin Duran: Kontrolsüz basma var. İkinci sarı kart doğru. Oyuncunun ihracı doğru karar.
Deniz Çoban: Umut vaad eden atak yok, sportmenlik dışı faul yok, taktik faul yok. Oyuncu dikkatsiz. Kontrolsüz bir hamle. Niyeti, Torreira'ya bir şey yapmamak ama Torreira topu aldığı anda kendini oyuncunun önüne atıyor, hakkı mı hakkı. Kontrolsüz hareket oluyor, sarı kart doğru.
Bülent Yıldırım: Kontrolsüz hamle. Basma var tendona, adımı ayarlaması lazım. İkinci sarı kart doğru.
- 2
KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE
"PENALTI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Rakibinin teması söz konusu değil, hiçbir açıdan penaltı söz konusu değil. Tabanını da rakibe doğru getiren Kostic. Kayserisporlu oyuncunun hiçbir şekilde teması yok. Kostic'in yaptığı hakeme aldatmaya yönelik hareket. Sarı kart vermeliydi. VAR mutlaka müdahale etmeliydi. Kesinlikle ve kesinlikle Kayserisporlu oyuncunun teması, müdahalesi söz konusu değil. Hakemin yanlış kararını VAR devreye girerek düzeltmeliydi."
- 3
"VAR İPTAL ETMELİYDİ"
Deniz Çoban: "Direnç Tonusluoğlu niye geriye kaçıp pozisyondan uzaklaşıyor, tecrübeli bir hakem artık. Penaltıya benzer hiçbir şey yok. Kontak olsa VAR o yüzden karışmadı diyeceğim. VAR müdahalesiyle penaltının iptali gerekirdi. Hakem hata yaptı, VAR devreye girmedi hata yaptı. Aldatmadan Kostic, sarı kart görmeliydi."
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- 4
"FAULE BENZEYEN HİÇBİR ŞEY YOK"
Bülent Yıldırım: "Oyun kurallarındaki faule benzeyen bir şey yok. Penaltı değil, penaltı olmadığı çok net. Keşke VAR devreye girip düzeltseydi."
- 5
"ÇOK NET FAUL ATLANDI"
13. dakikada Gökhan Sazdağı'nın Oğuz Aydın'a yaptığı müdahalede verilen devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: "Çok açık faul."
Bülent Yıldırım: "Neredeyse temas olmayan pozisyona faul verildi. Dizle Oğuz'u götürdü."
Bahattin Duran: "Çok açık pozisyon. Kayserisporlu oyuncu gelip çarptı. Net faul."
- 6
"SARI KART YANLIŞ"
Djiku'nun Cardoso'ya yaptığı faulü sonrası sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Faulü tartışırım. Bir çekme tutma yok. Sarı kart yanlış.
Bülent Yıldırım: Stoperler hiç mücadele edemiyorlar. Hakemlerin bunu doğru ayarlaması lazım. Abdülkerim'in gördüğü sarı kart gibi bu da. Bu adam nasıl ikili mücadele edecek.
Deniz Çoban: Burada asıl sorun şu; Djiku'nun sonradan hakeme yaptığı hareketler.
Bülent Yıldırım: Ne demek bunlar? Bana bunun kararı destekleyici nitelikte olduğu, saygısını sunduğu hareket denir mi? Masum mu bu hareketler
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- 7
"MASUM BİR HAREKET DEĞİL"
Deniz Çoban: Hakemin gururunu kıran, aşağılayan bir hareket mi? Nasıl görmeliyiz.
Bahattin Duran: Masum bir hareket değil, net.
Deniz Çoban: Sarı kart olmayana sarı kart gösteriyorsunuz, oyuncu bu hareketi yapınca sesinizi çıkaramıyorsunuz. Çaldığı faulden emin değil, atamıyor. Hakemler, verdikleri kararın arkasında durmaları gerekirken duramıyor. MHK'de olsam, eğitimde bu görüntü gelse kaldırır sorarım, bu hareketi nasıl değerlendirdin?
Bülent Yıldırım: Sportmenliğe uygun bir hareket olduğunu düşünen biri olduğunu düşünmüyorum.
- 8
"İKİNCİ SARI KART OLMAZ"
Deniz Çoban: İkinci sarı karttan atılır diyemiyorum, ilki sarı kart değil.
Bahattin Duran: Sarı karta katılmıyorum. Sonrasında Djiku'nun yaptığı hareketler masum değil.
Deniz Çoban: Bu faulü çalmasanız, kartı göstermeseniz oyuncu bu hareketi yapmaz. Kendi probleminizi kendiniz yaratmamış olursunuz.
Bülent Yıldırım: İlk karar yanlış, böyle sarı kart olmaz.
- 9
"DEVAM KARARI DOĞRU"
Kayserispor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Kesinlikle penaltı yok. Top Kostic'in doğal konumdaki sağ koluna geliyor. Doğal olmayan kolu, sol kolu. Sağ kolu vücuduna yapışık vaziyette olabildiğince kapalı. Kapattı ve top geldi.
Deniz Çoban: Kol doğal konumda, penaltı olmaz.
Bülent Yıldırım: Devam kararı yüzde 100 doğru.
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- 10
"GOLDE OFSAYT YOK"
Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın ile bulduğu golde, En-Nesyri'nin topa hareketi ofsayt mı?
Deniz Çoban: Deniliyor ki, 'En-Nesyri'nin yaptığı aksiyon kaleciyi etkiledi, topa vurmasını bekliyordu, top geriye doğru gidince hamlesi gecikti.' Bunun olabilmesi için topun En-Nesyri'nin vurabileceği bir yakınlıkta olması lazım ki etkilensin. Bu hareketten kaleci etkileniyorsa, oyunun içinde olmalı. O zaman her pozisyon ofsayt olur. Şeklen ofsayt olmak ofsayt demek değildir. En-Nesyri'nin açık bir aksiyonu yok, topa yetişemeyeceğini anlayınca topu bırakıyor. En-Nesyri yakın olsa, kaleye de yakın olsa ofsayt olurdu. En-Nesyri'nin ihlal olacak bir hamlesi yok. Top uzağından geçiyor, temiz gol.
Bahattin Duran: Deniz Çoban çok güzel anlattı. Açık bir aksiyon değil, açık aksiyon diye bile kabul etsek dahi açık etkisi yok kaleciye. Kaleden ve kaleciden çok uzak. En-Nesyri'ye top yakın olsa, kale alanına yakın olsa farklı düşünebilirdik. Burada ofsayt söz konusu değil. Bunu sahada hakemler verir. Karar doğru. Sana göre bana göre olsa bile sahadaki hakemin kararı kabul edilir. VAR çağırıp gel bak demez.
Bülent Yıldırım: Arkadaşlarım güzelce izah etti. Çok net açık hamle açık ihlal görülecek ki ancak o durumda VAR izletebilir. Kural ortada. Subjektif bir konu. Hakem ve yardımcıları bir karar vermiş. Hiçbir şüphe yok bu golde. VAR, ciddi şüpheli ve kanıt olan pozisyonlarda çağırır. Bu gol temiz, VAR'ın çağırmasına gerek yok.