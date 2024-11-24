Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza; MYP'li İl Başkanı öldü, 2'si polis 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun Kabahaydar Kavşağı’nda meydana geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kentteki temaslarını tamamladıktan sonra GAP Havalimanı’na hareket ettiği sırada konvoyda bulunan, AK Parti İl Başkanlığı’na ait Serdar Çoban’ın kullandığı otomobil, İbrahim Halil Altun’un kullandığı araca yandan çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbeği’nin fotoğrafçısı Mehmet Cevher Doğan, koruma polisleri Cebrail Balcı ve Tarık Kızılay, sürücü Serdar Çoban, diğer araçta bulunan İbrahim Halil Altun, MYP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.