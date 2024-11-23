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        Haberler Gündem Bolu'da otoyol çift taraflı ulaşıma kapandı - Son Dakika Haberi

        Bolu otoyolunda aksamalar yaşanıyor

        Anadolu Otoyolu Bolu mevkisinde yoğun kar yağışı kazalara neden oldu, otoyolun Ankara ve İstanbul yönlerinde aksamalar yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 23.11.2024 - 22:30 Güncelleme: 23.11.2024 - 23:59
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        Bolu otoyolunda aksamalar yaşanıyor
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        Anadolu Otoyolu Bolu mevkisinde yoğun kar yağışı kazalara neden oldu, otoyolun Ankara ve İstanbul yönlerinde aksamalar yaşanıyor.

        BAKAN URAL'DAN AÇIKLAMA

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde yaşanan kış şartlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

        Ülkemizin genelinde yaşanan kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'müz tarafından gerekli tedbirler alınmıştır.

        KGM EKİPLERİ DEVREDE

        Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir.

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        Yollarımızda vatandaşlarımızın ulaşım zorluğu yaşamaması için ekiplerimiz tarafından 7/24 esasına göre çalışmalarımız yürütülmektedir.

        SÜRÜCÜLERE UYARI

        Ekiplerimiz, olumsuz durumlarla karşılaşılması durumunda vatandaşlarımıza anında yardım etmek için teyakkuz halindedir.

        Vatandaşlarımızdan, zorlu kış şartlarında yola çıkmadan önce gerekli tedbirleri almalarını, kış lastiği kullanmalarını, yanlarında acil durum karşısında gerekli ekipmanları bulundurmalarını, güzergahlar hakkında gerek karayollarının internet sitesinden gerekse de ALO 159 numaralı irtibat hattından bilgi almalarını önemle rica eder, güvenli yolculuklar dileriz.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Bolu otoyol
        #haberler
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