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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK MAÇ SONUCU: Bodrum FK: 0 - Galatasaray: 1 - Galatasaray Haberleri

        MAÇ SONUCU: Bodrum FK: 0 - Galatasaray: 1

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 54. dakikada Michy Batshuayi attı. Galatasaray, 34 puanla liderliğini sürdürdü.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.11.2024 - 18:04 Güncelleme: 23.11.2024 - 21:40
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekip, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Bodrum FK'de Ege Bilsel 45. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyunda dışında kaldı. Mücadelenin ikinci yarısında ise oyuna sonradan dahil olan Michy Batshuayi 54. dakikada maçtaki tek golü attı.

        Bu sonucun ardından Galatasaray, 34 puanla liderliğini sürdürdü. Konuk ekip ise 11 puanda kaldı.

        Sarı-kırmızılılar bir sonraki haftada Eyüpspor'u evinde ağırlayacak. Bodrum FK ise Samsunspor'a konuk olacak.

        SÜPER YEDEK BATSHUAYI

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        Galatasaray'ın süper yedeği Michy Batshuayi, sonradan oyuna girip attığı gollerini Bodrum deplasmanında da sürdürdü.

        Belçikalı yıldız, bu sezon sarı-kırmızılı formayla resmi maçlarda 6 gol atarken, 5'ini sonradan oyuna girerek kaydetti.

        Ayrıca, ligdeki 4 golünün 2'sini de kafasıyla buldu.

        BODRUM İLK YARIDA 10 KİŞİ KALDI

        Maçın 45. dakikasında önceden sarı kartı bulunan Ege Bilsel, Lucas Torreira ile girdiği mücadelede rakibini düşürdü.

        Faul düdüğünü çalan hakem Muhammet Ali Metoğlu, Ege'nin hızlı hücumu kestiği gerekçesiyle sarı kartına başvurdu ve ikinci sarı kartını gören Ege takımını 10 kişi bıraktı.

        METEHAN BALTACI 2. KEZ 11'DE

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        Galatasaray'da sarı kart cezasından dolayı kadroda olmayan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in yerine genç futbolcu Metehan Baltacı 11'de yer aldı. Baltacı, bu sezon daha önce de Adana Demirspor ile oynanan müsabakada 11'de görev aldı. 22 yaşındaki futbolcu ayrıca Alanyaspor ile Beşiktaş karşılaşmalarında da sonradan oyuna dahil oldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrum FK-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        7. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında Puşcaş'ın ceza sahası önünden yaptığı vuruşta, top kaleci Muslera'da kaldı.

        16. dakikada ceza sahası içinde Sallai'nin vuruşunda, Sipay Bodrum FK kalecisi Gökhan Akkan topa sahip oldu.

        21. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında Fredy'nin vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

        45. dakikada Ege Bilsel rakibi Torreira'ya faul yaptı. Ege, ikinci kez sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan atıldı. Sipay Bodrum FK sahada 10 kişi kaldı.

        Müsabakanın ilk devresini 0-0 sona erdi.

        Müsabakayı, Teknik Direktör Fatih Terim ile trafik kazasında hayatını kaybeden sarı-kırmızılı takımın taraftarı Yiğit Kurt'un ailesi de izledi.

        54. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Mertens ceza sahasına orta yaptı. Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        66. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, Osimhen ceza sahasına taşıdığı topu Ziyech'e aktardı. Ziyech'in vuruşunda top, kale direğinin üstünden oyun alanını terk etti.

        72. dakikada Ziyech'in sert vuruşunda top, Sipay Bodrum FK kalecisi Sousa'dan oyun alanına döndü. Ceza sahası içinde Sallai'nin vuruşunda Sousa, topun kaleye gitmesine engel oldu.

        82. dakikada gelişen Galatasaray atağında Ziyech, ceza sahası önünde sert vurdu. Bodrum FK kalecisi Sousa, topu kornere çeldi.

        90. dakikada Bodrum FK atağında Brazao topu Gökdeniz Bayrakdar'a aktardı. Bayrakdar'ın vuruşunda top direkten döndü.

        Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

        Stat: Grey Beton Bodrum

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal

        Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan (Dk. 30 Sousa), Üzeyir Ergün (Dk. 62 Ahmet Aslan), Celustka, Ajeti, Ege Bilsel, Dimitrov, Fredy, Taylan Antalyalı (Dk. 80 Brazao), Gökdeniz Bayrakdar, Samet Yalçın (Dk. 62 Seferi), Puşcaş (Dk. 80 Celal Dumanlı)

        Galatasaray: Muslera, Sallai, Mertens (Dk. 72 Jelert), Yunus Akgün (Dk. 62 Ziyech), Sara (Dk. 90+1 Kerem Demirbay), Kaan Ayhan (Dk. 90+1 Nelsson), Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı (Dk. 46 Batshuayi)

        Gol: Dk. 54 Batshuayi (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Dk. 45+3 Samet Yalçın (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+7 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 68 Sallai (Galatasaray)

        Kırmızı kart: Dk. 45 Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)

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